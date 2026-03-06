Expareja de Alexi Gómez lo acusa de múltiples infidelidades y de no pasar pensión: "No era una, sino seis"

La vida personal de Alexi 'La Hiena' Gómez vuelve a estar en el ojo público, pero esta vez no por un ampay o un acto de indisciplina en el campo. La madre de su última hija, Karla Sosa, decidió romper su silencio y revelar detalles de las supuestas infidelidades del futbolista a través de sus redes sociales, dejando en evidencia la otra cara del deportista.

Expareja de Alexi Gómez rompe su silencio

Karla Sosa utilizó su cuenta de TikTok para publicar tres videos consecutivos en los que mostró pruebas y aseguró que las traiciones de Alexi Gómez no se limitaron a una sola mujer, sino que involucraron a seis diferentes. La joven, madre de una bebé de un año y dos meses, quiso contrastar la imagen de hombre galán y detallista que el futbolista proyecta públicamente.

"Él comienza así, caballero, detallista, te regala zapatillas, carteras, flores y te ama. A mí no me contaron, yo los vi con mis ojos; no era una, dos o tres, sino seis", afirmó Karla Sosa, dejando en claro que su objetivo es exponer la verdad sobre su relación.

La joven también cuestionó la conducta de Gómez con respecto a sus hijos. Según Sosa, el futbolista no cumpliría con la pensión ni visitaría a sus pequeños, pero sí dispone de tiempo y dinero para fiestas y actividades personales.

"Las mamás de sus hijos somos las interesadas, no señor. El señor no pasa pensión, no visita, pero sí hay platita, hay tiempo para esto. Se ve claramente cerveza y diversión. Si hay dinero para eso, debe haber para tus hijos", manifestó, reafirmando su posición ante las cámaras de Magaly TV La Firme.

Ampay con Jesús Barco y aclaración de Karla Sosa

Además, Karla recordó el ampay que involucró a Alexis Gómez a Jesús Barco y Carlos Ascues junto a algunas amigas en un club con piscina en Huánuco. La joven aclaró que el protagonista del escándalo no fue Barco, sino su expareja Gómez, desmintiendo así algunas versiones que circularon en medios.

"Tres días que sacaran el ampay que no era de Jesús Barco, sino de Alexis Gómez. Me estaba rogando, me agarrabas de las piernas y me decían que no podías solo; efectivamente, no puedes solo", reveló Karla, explicando que las imágenes no reflejaban la versión difundida inicialmente.

En conclusión, las declaraciones de Karla Sosa vuelven a colocar a Alexi 'La Hiena' Gómez en el centro de la polémica, esta vez por cuestionamientos a su conducta personal y familiar. Las acusaciones sobre infidelidad y falta de cumplimiento con la manutención de sus hijos contrastan con la imagen que el futbolista proyecta en redes sociales.