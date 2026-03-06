Hija de Melcochita aclara motivos de la denuncia contra Monserrat Seminario: "Él puede aguantar, pero las niñas no"

El conflicto familiar entre Melcochita y su aún esposa Monserrat Seminario continúa generando polémica, luego de que el comediante presentó una denuncia penal ante la Fiscalía por presunta violencia física y psicológica. En medio de la controversia, Susan Villanueva, hija del artista, aclaró los motivos que habrían llevado a tomar esta decisión.

Hija de Melcochita se pronuncia

Durante una reciente entrevista para el programa 'América Hoy', Susan Villanueva explicó que la denuncia presentada por su padre no surge únicamente por los problemas conyugales, sino principalmente por la preocupación que tendría el artista por sus hijas.

Según relató, las informaciones que se han difundido en los últimos días la tomaron por sorpresa, pues asegura que la situación familiar se ha vuelto cada vez más compleja.

"Como vieron todos estos días que se han estado desarrollando la noticia de mi padre yo me he quedado en shock con todo lo que se ha revelado. Él ha puesto la denuncia por sus hijas porque él dice que puede aguantar, pero no las niñas ya que ellas sabían todo hasta del engaño", explicó.

La hija del popular humorista también rechazó algunas de las acusaciones que se han hecho públicas contra su padre. Entre ellas, las afirmaciones de que el artista tendría comportamientos problemáticos, como una supuesta ludopatía.

De acuerdo con Susan Villanueva, estas versiones no reflejarían la realidad del comportamiento del comediante dentro de su entorno familiar. "El trato, la manera de arreglar su matrimonio, de estar bien... él es un hombre bien tranquilo", explicó, al insistir en que su padre siempre ha buscado mantener la armonía dentro de su hogar.

Abogado de Melcochita explica el proceso legal

En la misma emisión también participó el abogado del artista, Israel Castillo, quien brindó detalles sobre el proceso legal que involucra a la pareja. El letrado explicó que todo se originó tras una denuncia presentada por Monserrat Seminario, luego de que el comediante hiciera declaraciones públicas sobre una presunta infidelidad que, según él, habría afectado emocionalmente a sus hijas.

"Esto se inicia con una denuncia de la señora Monserrat por declaraciones de él sobre que le habían sido infiel y que eso afecta a las niñas. Parece que ella ha querido poner en primer lugar la denuncia porque es causal de divorcio", explicó el abogado.

Asimismo, Castillo indicó que la denuncia presentada por Melcochita busca, principalmente, garantizar la protección de las menores involucradas en el conflicto familiar.

"Ahorra se ha acumulado esta denuncia en el juzgado para tener audiencia el 19 de este mes para dar las medidas de protección", explicó.

En conclusión, el enfrentamiento legal entre Pablo Villanueva y Monserrat Seminario continúa generando repercusiones públicas, especialmente por la exposición mediática que ha tomado el caso en los últimos días. Mientras ambas partes presentan sus versiones y la justicia evalúa las denuncias presentadas, la situación se mantiene en desarrollo.