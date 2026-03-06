Melissa Klug queda varada en Maldivas por conflicto en Medio Oriente: "Ya me quiero regresar a mi casa"

Melissa Klug vive momentos de preocupación durante lo que debía ser un viaje de cumpleaños soñado. La empresaria quedó varada en las Maldivas luego de que varios vuelos fueran cancelados por el conflicto en Medio Oriente, una situación que ha dejado a muchos pasajeros atrapados sin saber cuándo podrán regresar a casa.

Melissa Klug queda varada en Maldivas y no puede regresar al Perú

Melissa Klug viajó al extranjero para celebrar su cumpleaños con amigas, pero terminó quedando varada en las Maldivas debido al conflicto en Medio Oriente. La popular 'Blanca de Chucuito' contó que no puede regresar al Perú porque varios vuelos han sido cancelados luego de los bombardeos registrados en la zona.

Lo que empezó como unas vacaciones de lujo ahora se ha convertido en una situación complicada. En una conversación con "América Hoy", Melissa explicó que el problema comenzó cuando suspendieron los vuelos que conectan con Dubái.

"Estoy en Maldivas con unas amigas hace una semana y ahora no podemos salir de la isla de Male porque han bombardeado Dubái y han cancelado los vuelos", escribió.

Antes de llegar a las Maldivas, Melissa Klug había recorrido varios destinos turísticos en Europa. Según contó, visitó lugares famosos como El Vaticano, la Fontana de Trevi, Venecia y Florencia. Después de ese recorrido decidió viajar a Fulidhoo, una pequeña isla de las Maldivas conocida por sus paisajes y sus playas de aguas turquesas.

Durante los primeros días, la empresaria compartió fotos disfrutando del mar, nadando e incluso viviendo experiencias como nadar con tiburones. Sin embargo, la situación cambió cuando comenzaron los problemas con los vuelos. Ahora su mayor deseo es volver a casa para estar con sus hijos y su familia.

"Ya me quiero regresar a mi casa. Mi viaje ha soñado, mi regalo de cumpleaños terminó así. Han dicho que se pondrá peor. Yo lo único que quiero es irme a mi casa y estar con mis hijos, mi familia", expresó.

Busca cualquier forma de regresar al Perú

Ante la incertidumbre, Melissa Klug contó que ha estado buscando diferentes opciones para poder salir del país. Incluso decidió trasladarse a otra isla donde hay más conexiones aéreas. La empresaria también confesó que la situación es muy complicada porque nadie sabe cuándo se reanudarán los vuelos.

"Me moví a otra isla que tiene más conexión, a ver si puedo viajar al menos esta semana. Solo están dejando viajar a residentes de Dubái. Sino tenemos que comprarnos pasaje para irnos por China. Ya voy 2 semanas y veníamos por 4 días", explicó.

@ameg_pe 06.03.26 | Melissa Klug queda varada en Maldivas por conflicto en Medio Oriente. Fuente: América Hoy ♬ sonido original - rizitop🇵🇪

La chalaca también relató que no es la única que está pasando por este problema. En los aeropuertos ha visto a muchas personas de diferentes países tratando de encontrar una forma de regresar a sus hogares. Según contó, hay familias enteras viviendo momentos de angustia por no poder salir del país.

"Es que no sabes la impotencia y desesperación que sentimos porque no sabemos cuándo abrirán los vuelos. Pero hoy sí vi muchísimas personas de diferentes países desesperados, familias con bebés de meses en brazos, abuelitos viejitos. ¡Ay no! Muchísima pena como están todos queriendo regresar a su país", comentó.

Pese a la complicada situación, Melissa Klug también decidió mostrarse con una actitud positiva en sus redes sociales. La empresaria compartió una foto desde su habitación y dejó un breve mensaje que llamó la atención de sus seguidores.

Melissa Klug en Maldivas tras quedar varada. (Instagram)

"A mal tiempo buena cara", escribió Melissa Klug en su historia de Instagram, demostrando que intenta mantener el ánimo mientras espera una solución para poder regresar al Perú.

En conclusión, Melissa Klug se encuentra varada en las Maldivas tras la cancelación de vuelos provocada por el conflicto en Medio Oriente. Mientras busca alguna alternativa para salir del país, la empresaria espera poder regresar pronto al Perú para reencontrarse con sus hijos y su familia.