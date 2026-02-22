Melissa Klug comparte emotivo mensaje tras viaje al Vaticano: "Esta vez no solo pedí... agradecí"

Melissa Klug viajó a Italia para reencontrarse consigo misma y fortalecer su espiritualidad tras los difíciles episodios vividos con su hija Samahara Lobatón por la agresión de su expareja, Bryan Torres. Durante su visita a la Ciudad del Vaticano, la empresaria buscó reconectar con su fe y encontrar paz interior.

Recorrido espiritual y momentos de reflexión en el Vaticano

En sus redes sociales, Melissa compartió imágenes de su paso por los jardines vaticanos y su encuentro con la estatua de Santa Rosa de Lima. También posó frente al mosaico mariano, donde se observan advocaciones como la Virgen de Chapi, la Virgen de la Candelaria y la Virgen Inmaculada, lo que generó emoción y orgullo entre peruanos dentro y fuera del país.

"Mi segunda vez en la Ciudad del Vaticano no fue casualidad... fue confirmación. Volví con otra mirada, con más historia en el corazón, con más batallas superadas y más gratitud en el alma. Esta vez no solo pedí... agradecí", expresó la madre de Samahara.

La empresaria aprovechó para recorrer los espacios más emblemáticos de la fe católica y la cultura universal, resaltando la importancia de la gratitud y la espiritualidad.

"Hay lugares que no se visitan dos veces por coincidencia, sino porque marcan tu vida, y el Vaticano volvió a abrazar mi fe, mi fuerza y mi paz interior".

Durante su estancia, compartió fotografías de su recorrido en Instagram, recibiendo mensajes de afecto de su pareja, el futbolista Jesús Barco, y de su hija Gianella Marquina.

"Disfruta amor mío", escribió Barco acompañado de corazones, mientras que Gianella comentó: "Hermosa".

Melissa Klug respalda acercamiento entre Samahara y Youna

En paralelo, la empresaria se pronunció sobre el reciente viaje de Samahara Lobatón y su hija a Estados Unidos, donde pudieron reencontrarse con Youna, padre de la menor. Melissa calificó el gesto como "bonito" y expresó su apoyo a la decisión de su hija de fortalecer los vínculos familiares, especialmente considerando el delicado estado de salud del joven.

Consultada sobre la posibilidad de un acercamiento de Bryan Torres hacia Samahara, Melissa Klug fue tajante:

"Dios hará justicia, la legal se demora", dejando en claro que busca proteger a su hija y nieta de situaciones perjudiciales. La empresaria celebró el distanciamiento definitivo entre su hija y el cantante de 'Barrio Fino', incluso apelando al humor para subrayar su alivio tras la polémica.

Melissa Klug cierra así un capítulo complicado con un enfoque en la gratitud, la fe y la familia, mostrando que su prioridad es la paz y la seguridad de quienes ama.

El viaje de Melissa Klug al Vaticano representa un respiro espiritual y un momento de reflexión tras los difíciles episodios familiares. Entre oración, visitas a lugares emblemáticos y gratitud, la empresaria refuerza su papel de madre protectora, priorizando el bienestar de sus hijas y demostrando que mantiene la serenidad frente a las adversidades.