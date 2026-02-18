Samahara Lobatón aclara su acercamiento con Youna y descarta regresar con él: "Es puro show"

En los últimos días, Samahara Lobatón llamó la atención por el respaldo público que brindó a Youna en medio del delicado estado de salud que atraviesa. La influencer ayudó a difundir una rifa para financiar su tratamiento contra el cáncer en Estados Unidos, gesto que desató rumores de reconciliación sentimental, versión que ella misma se encargó de descartar.

Samahara aclara su acercamiento con Youna

La hija de Melissa Klug se presentó en América Hoy, donde habló sin rodeos sobre su vínculo con Youna y aclaró el motivo de su acercamiento. Samahara Lobatón explicó que mantienen una relación cordial únicamente por el bienestar de su hija en común y que la comunicación mejoró hace meses, priorizando la armonía familiar.

"Lo he dicho muchaas veces somos papás de una hermosa niña y nos llevamos bien hace muchos meses atrás. El antes de ser el papá de mi hija era mi amigo muchos años", explicó.

Según detalló, este cambio se produjo durante su último viaje a Estados Unidos, cuando viajó para dar a luz a su hijo menor. En ese periodo, ambos conversaron con mayor madurez y cada uno asumió el rumbo que había tomado su vida.

"Cuando viajé para tener a mi ultimo hijo como que cada uno ya habia tomado un rumbo en su vida, pudimos conversar y llevamos la fiesta en paz. Justo nos amistamos y a los dos meses le diagnostican su enfermedad entonces creo que hubiera sido mucho más dificil si no hubiera sido la relación que teniamos...Lo de ahora es puro show", señaló.

La influencer dejó claro que el apoyo que le brinda actualmente responde a una cuestión humana y familiar, más aún tras el diagnóstico de cáncer que recibió Youna. Para Samahara, mantener una relación estable como padres facilita enfrentar la enfermedad.

Samahara asegura que no regresará ni con Bryan ni con Youna

Otro de los momentos que generó mayor atención ocurrió cuando la conductora Janet Barboza le pidió, en tono insistente, que no retomara su relación con ninguno de sus exparejas, Bryan Torres o Youna. La pregunta apuntaba directamente a despejar las especulaciones que circulan en redes sociales.

Lejos de dudar, Samahara respondió con firmeza que no planea regresar con ninguno de los dos y que actualmente está enfocada en sí misma.

"Con nadie no voy a regresar con nadie estoy soltera este es mi año es mi año", respondió Samahara.

En conclusión, Samahara Lobatón salió al frente para aclarar que su acercamiento con Youna responde solo a su rol como padres y al delicado estado de salud que él enfrenta. Negó cualquier reconciliación, tanto con él como con Bryan Torres, y afirmó que atraviesa una etapa de soltería y crecimiento personal.