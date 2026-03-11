Hijo de Abencia Meza rompe su silencio tras agresión a músico: "Nos peleamos ambos"

Un grave hecho ocurrido en Puente Piedra ha puesto nuevamente el apellido de Abencia Meza en el centro de la noticia. Esta vez, el protagonista es su hijo Yosmel Lugo Meza, quien fue denunciado por una agresión contra el músico Everson Solis León, que terminó hospitalizado con serias lesiones.

El caso salió a la luz luego de que la esposa del artista denunciara públicamente lo ocurrido. Mientras el músico permanece internado, el hijo de la conocida cantante folclórica decidió dar su versión de los hechos y aseguró que todo se trató de una pelea entre ambos.

Músico terminó hospitalizado tras pelea con hijo de Abencia Meza

El incidente ocurrió la noche del viernes 6 de marzo dentro de una vivienda ubicada en el distrito de Puente Piedra. Según la denuncia, el hijo de Abencia Meza, Yosmel Lugo Meza, y Everson Solis León habrían tenido una discusión que terminó en una pelea. La esposa del músico, Lucy Alfaro, contó que su pareja resultó con graves heridas y tuvo que ser llevado de emergencia al hospital Arzobispo Loayza.

"Mi conviviente Everson León se encuentra actualmente en estado crítico e internado en la unidad de cuidados intensivos. El autor de las lesiones de gravedad es Yosmel Lugo Meza", señala la denuncia presentada por la familia.

La mujer también relató que las heridas de su esposo son muy graves y que incluso podría tener daños en la vista. Según su versión, el propio músico le dijo quién lo atacó cuando todavía estaba consciente.

"El hijo de Abencia Mesa le ha desfigurado el rostro. Mi esposo está internado en el hospital Arzobispo Loaysa, tiene el maxilar roto. Probablemente también una lesión en la vista... Le preguntó: '¿Quién te ha atacado?' Me dice: 'A mí, Yosmel. Su hijo de Abencia y su mujer me han atacado'. Le metió un botellazo de cerveza y mi esposo ya se quedó inconsciente", afirmó.

Yosmel Lugo Meza da su versión

Luego de que el caso se hiciera público, el programa "Magaly TV La Firme" buscó al hijo de Abencia Meza para conocer su versión. Aunque no quiso hablar frente a cámaras, sí respondió por teléfono. El joven negó haber atacado brutalmente al músico y aseguró que ambos participaron en la pelea.Cuando le preguntaron si había golpeado al músico con una botella, lo negó completamente.

"Nos peleamos ambos. Eso quiero que se recalque. Los dos nos peleamos. No, no es que lo agarré. La palabra hay que usar los términos con correr. Nos peleamos. (¿Tú lo agarraste botellazos) No, jamás. Y eso también tiene que demostrarlo la persona", afirmó.

Además, explicó que el conflicto habría comenzado porque el músico tuvo un comportamiento inapropiado con su pareja. Incluso insinuó que la situación fue más grave de lo que parece.

"(¿Tú conocías a este músico antes? ¿Era tu amigo?) No, no lo conozco. (¿Es verdad que la pelea fue porque él intentó besar a tu enamorada?) No intentó, lo hizo. Y no solo eso hizo. (¿O sea, intentó abusar de tu novia?) Exacto. Entonces es por eso que todo lo posterior", aseguró.

Días después del enfrentamiento, Yosmel Lugo Meza envió 400 soles a la esposa del músico para ayudar con los gastos médicos. Explicó que lo hizo en un acto de buena fe.

"(¿Por qué le mandaste 400 soles a la señora?) Por la gravedad de su situación del señor. O sea, es un tema netamente humano", explicó.

En conclusión, el hijo de Abencia Meza rompió su silencio y aseguró que lo ocurrido fue una pelea entre ambos, negando haber atacado brutalmente al músico. Sin embargo, mientras Everson Solis León continúa hospitalizado, las autoridades deberán investigar lo sucedido para esclarecer cómo se produjo realmente este violento enfrentamiento.