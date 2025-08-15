Ramón García lucha en UCI y su familia organiza campaña solidaria para apoyar su recuperación

El reconocido actor, director y docente peruano Ramón García atraviesa un momento crítico en su salud y permanece internado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) debido a un cáncer de colon. La noticia ha causado preocupación en el mundo artístico y entre sus seguidores, quienes lo recuerdan por su amplia trayectoria en el teatro y la televisión.

Familia de Ramón pide ayuda

Ante esta situación, familiares y allegados han iniciado una campaña solidaria para recaudar fondos que permitan cubrir los elevados costos del tratamiento y la atención médica especializada. La colecta se realiza a través de la aplicación Yape y cuentas bancarias, con el objetivo de brindar el soporte necesario durante su proceso de recuperación.

La iniciativa permanecerá activa hasta el 31 de agosto y busca sumar el apoyo de admiradores, colegas y público en general. La esposa del actor, Carmen Fernández Chávez, figura como responsable de recibir las contribuciones. El pedido de colaboración se ha difundido ampliamente en redes sociales y medios de comunicación.

Diversas personalidades de la escena cultural se han unido para promover esta cruzada, destacando la huella que Ramón García ha dejado en varias generaciones. Organizaciones artísticas, instituciones culturales y autoridades locales también han sido convocadas para aportar en este momento de necesidad.

Las personas que deseen apoyar, están habilitadas cuentas bancarias: la de ahorros BCP 19438472514024 y la cuenta interbancaria 00219413847251402495.

Ayuda a Ramón García

El mensaje de solidaridad se ha extendido rápidamente, recordando el valor del apoyo colectivo en circunstancias tan delicadas. La campaña no solo busca recursos económicos, sino también fortalecer el respaldo emocional hacia un artista que ha sido parte importante de la cultura peruana.

La trayectoria de Ramón García

Ramón García es un destacado actor, director y docente peruano con una sólida trayectoria en el teatro, la televisión y el cine. Reconocido por su versatilidad, ha interpretado desde papeles dramáticos hasta personajes entrañables, dejando huella en la escena artística nacional durante décadas.

En el teatro, ha trabajado con importantes directores y compañías, participando en obras que han marcado época en el panorama cultural del país. Su talento y compromiso lo llevaron también a formar a nuevas generaciones de actores desde las aulas y talleres de actuación.

En televisión, Ramón García se ganó el cariño del público gracias a sus interpretaciones en producciones peruanas de gran audiencia. Su presencia en la pantalla ha estado acompañada de un estilo auténtico y profesionalismo constante. Su carrera, forjada con esfuerzo y pasión, lo ha convertido en una figura respetada y admirada dentro y fuera del ámbito artístico peruano.