Amy Gutiérrez oficializa su romance con José Carlos García con beso: "Llegaste así de la nada"

Amy Gutiérrez dejó atrás los rumores y confirmó públicamente su relación con el cantante y productor José Carlos García. La salsera sorprendió a sus seguidores al compartir un video donde ambos aparecen besándose, sellando así un romance que ya venía dando señales desde hace varias semanas.

Amy Gutiérrez oficializa a José Carlos García

La cantante Amy Gutiérrez decidió no darle más vueltas al tema y fue directa. A través de sus redes sociales, Amy compartió un video besando a José Carlos García. De esta manera, la cantante oficializó su relación.

En una historia publicada en Instagram, Amy Gutiérrez y José Carlos García aparecen entrenando juntos en el gimnasio. Tras terminar la rutina, ambos se acercan y se dan un beso frente a la cámara.

El clip fue acompañado por la palabra "Retomando", referido al entrenamiento en gimnasio, pero esta vez en pareja.

07.01.26 | Amy Gutiérrez y José Carlos García oficializan su relación con romántico beso. Fuente: Instagram de José Carlos García y Amy Gutiérrez pic.twitter.com/13X2yu5iYH — @ghelanma (@ghelanma) January 8, 2026

Pero eso no fue todo. Como música de fondo, se escucha la canción "Tú Me Delatas", interpretada por el propio José Carlos García.

En una de sus partes se oye: "Tú llegaste así de la nada. Mariposas en tu pelo, levitando sobre el suelo. Así eres tú, tan inesperada, la que inspira todos mis versos, le diste un giro a mi universo", frase que terminó de confirmar el tono romántico del post.

Este beso no fue una sorpresa total para los seguidores de la cantante. En los últimos días, Amy y José Carlos ya habían sido vistos juntos en reuniones, salidas cotidianas y hasta en un viaje fuera de Lima. Estas apariciones avivaron los rumores, pero fue recién ahora que la artista decidió mostrarse sin reservas.

Otro momento que llamó mucho la atención fue la reciente historia publicada por José Carlos García frente al mar. En la imagen, el cantante aparece cargando a Amy Gutiérrez en brazos a la orilla de la playa. Ella luce un bikini celeste y él un short naranja.

La escena fue acompañada del mensaje "Mi reina", junto a emojis de corona y brillo, dejando claro que el romance iba en serio.

José Carlos García presume su romance con Amy Gutiérrez. (Instagram)

Además, la historia fue musicalizada con "Almost Is Never Enough" de Ariana Grande y Nathan Sykes, reforzando el ambiente romántico y provocando cientos de comentarios de cariño por parte de los fans.

Las señales que ya hablaban de romance

Antes del video del gimnasio, Amy Gutiérrez ya había compartido imágenes de un viaje a Chincha. En esas historias se la vio tomada de la mano con José Carlos García, en una casa con piscina y rodeados de naturaleza. El propio cantante reposteó las imágenes y las acompañó con un corazón rojo.

06.01.26 | Amy Gutiérrez luce a su nuevo amor, el cantante José Carlos García, durante viaje con amigos. Fuente: Instagram de Amy Gutiérrez pic.twitter.com/mEudFBl69O — @ghelanma (@ghelanma) January 7, 2026

Incluso, en publicaciones pasadas, José Carlos dejó ver que ambos pasaron juntos las fiestas de fin de año. En uno de sus videos, Amy aparece sonriente, lo que hizo crecer aún más las especulaciones.

Meses atrás, la propia Amy habló con cautela sobre su vida sentimental y dijo: "No estoy en una relación, pero sí, estoy conociendo a una persona con la que estoy involucrada. Ha sido mi mejor amigo por muchos años".

José Carlos García es cantante de salsa, trombonista, productor y compositor, y ha trabajado con artistas como Daniela Darcourt. Su cercanía con Amy no solo fue profesional, sino también personal.

En conclusión, Amy Gutiérrez y José Carlos García decidieron hacer pública su relación y vivir su romance sin esconderse. Con un beso y mensajes románticos, Amy deja claro que atraviesa un momento especial y que el amor volvió a tocarle la puerta.