Amy Gutiérrez rompe su silencio tras escándalo con su exbailarina: "Han manchado mi integridad"

¡Se pronunció! Después de estar en el ojo de la tormenta por varios meses, la cantante Amy Gutiérrez habló por primera vez sobre la polémica en la que fue acusada de meterse en la relación de su exbailarina, Claudia López Mejía.

Después de varios meses en el centro de la polémica, la cantante Amy Gutiérrez finalmente habló sobre la acusación que le hizo su exbailarina Claudia López Mejía, quien la señaló de haberse metido en su relación amorosa. La salsera rompió su silencio en una entrevista con "América Espectáculos" y dejó en claro que no piensa dar más explicaciones, porque su conciencia está limpia.

El reportero le preguntó si lo mejor era alejarse del escándalo y ella respondió con firmeza que sí. La artista explicó por qué se mantuvo en silencio.

"Sí, es que no, yo creo que la gente que me ha visto crecer sabe que nunca jamás me he prestado para esas cosas y no tengo por qué. Al final, yo soy la única dueña de mi silencio, y no siempre el que calla otorga. Simplemente quiero cuidarme", expresó.