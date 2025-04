Melissa Klug aclara que chats se lo envió Pamela López y admite error en 'EVDLV': "Me confundí en fechas"

Hace unos días, Melissa Klug se volvió en blanco de críticas luego de responder a las preguntas de 'El Valor de la Verdad', debido a que el público afirmó encontrar varias incongruencias. Finalmente, hoy salió a aclarar todo en un programa de tv.

En un inicio, Melissa Klug se comunica con un miembro del programa 'Amor y Fuego' pidiendo que el mensaje que enviará lo comparta a Rodrigo González y Gigi Mitre. Primero comenta que en algún momento asistirá a su set y sin cobrar, para mostrar que es transparente.

Luego, afirma que las conversaciones que se mostraron en el programa de 'El Valor de la Verdad' fue lo que Pamela López le envió cuando la confrontó. Ya que revela que ella ya no tendría esos chats hace mucho tiempo. Por ello, muestra un video donde se puede ver la conversación que tuvo con la aún esposa de Christian Cueva y las capturas enviadas.

"Esos pantallazos de mi conversación con Christian me lo mandó la López (no es que yo haya falsificado esos chats como dice la prensa) te paso el video de la conversación y los chats que ella me envía. Entonces si ella me manda las capturas y sale todas esas observaciones que la prensa habla, entonces quien falsificó algo de esa conversación o de las pruebas, si esas pruebas vuelvo y repito, me lo mandó ella", expresó en el mensaje.