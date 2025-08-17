Samahara Lobatón elimina su Instagram a horas de presentarse en EVDLV: "Mi lado más humano"

Samahara Lobatón volvió a captar la atención del público tras la difusión de una nueva promoción que anuncia su inminente participación en el programa "El Valor de la Verdad". La influencer aparece en imágenes recientes confirmando que se encuentra lista para sentarse en el sillón rojo y revelar episodios inéditos de su vida personal.

Samahara hace advertencia antes de EVDLV

En esta ocasión, la hija de Melissa Klug promete mostrar su lado más íntimo y humano, abordando temas que han estado rodeados de especulaciones. Su presencia genera gran expectativa entre los televidentes, ya que se espera que sus revelaciones aclaren varios rumores que la han acompañado en los últimos años. La producción ha destacado la fuerza con la que asumió la grabación.

"Este domingo voy a contar mi verdad. Van a conocer un poco de mi vida, un poco de las cosas que he pasado. Me van a conocer desde el lado más humano", dijo Samahara en un nuevo avance.

Samahara no estará sola en esta experiencia, pues la promoción también mostró a dos personas muy cercanas a ella, Jeffrey Constantino y Ángela Lor. Ambos desempeñarán un papel importante de apoyo durante el programa, en caso sea necesario intervenir en los momentos más tensos. Este respaldo busca darle tranquilidad y seguridad mientras comparte aspectos sensibles de su historia.

Beto Ortiz se pronuncia

El conductor del programa, Beto Ortiz, ha resaltado que la participación de la influencer no solo ayudará a despejar dudas sobre su vida, sino también podría aportar nuevas perspectivas respecto a vínculos con personajes del espectáculo, generando así aún más expectativa en torno a lo que se revelará en el episodio.

"No conocía a Samara Lobatón porque es de una generación muy joven, pero es una chica que tiene las cosas claras. Creo que su participación servirá para aclarar una serie de mitos que existen no solo sobre ella, sino sobre todo sobre Jefferson Farfán", dijo el conductor.

Sin embargo, una acción inesperada llamó la atención de sus seguidores. A pocas horas de la emisión del programa, Samahara Lobatón cerró de manera repentina su cuenta de Instagram. Esta decisión dejó interrogantes, pues hasta hace poco compartía con frecuencia avances y contenido personal. Ahora, el público se mantiene a la expectativa de lo que confesará en televisión.

De esta manera, la participación de Samahara Lobatón en El Valor de la Verdad genera gran expectativa, no solo por lo que pueda contar, sino por el impacto de sus decisiones. Su inesperado retiro de Instagram refuerza el misterio y anticipa un programa lleno de revelaciones personales.