Christian Cueva responde sobre su posible final de su carrera futbolística: "Ya estoy en la última etapa"

Hace unos días, se confirmo el ingreso de Christian Cueva al club de Juan Pablo II tras dejar Emelec de Ecuador. Ahora, el 'Aladino' estuvo conversando de que ya estaría en su última etapa como futbolista.

Christian Cueva sobre su carrera en el fútbol

Durante una entrevista con el medio de Exitosa, el pelotero Christian Cueva estuvo conversando sobre su salida de Emelec, dónde se rumoreaba que tuvo una mala salida entre problemas, la cual negó por completo. Así mismo, reveló que ya estaría en su última etapa como pelotero tras anunciar su ingreso al club de Juan Pablo II.

"Tú ya no estás cerca, pero estás...", menciona el periodista, y Cueva responde: "Ya estoy en esa línea, en la última etapa. Muchas dicen que esta joven con 34 años, sí para la visa, pero pasa que para el fútbol ya no. Ya avanzo en un abrir y cerrar de ojos, pero con error y acierto, yo estoy feliz con lo que he hecho".

Sobre su reclutamiento a la selección peruana de fútbol

En la conversación, el novio de Pamela Franco también comentó que le habría gustado ser participe de la selección peruana cuando formaba parte del Club Cienciano, ya que tenía la ilusión de jugar nuevamente por el Perú.

"Me ilusione mucho en la etapa última que estuve en Cienciano, dije bueno 'ojalá me toque la oportunidad', pero también logro entender y sé que es así, que igual que yo hay muchos compañeros que merecen lo mismo. Yo siempre apoyaré a mi selección desde todos lados", dijo.

Así mismo, aclaro lo que más extraña de ser parte de la selección de fútbol, son sus compañeros y la unión que tenían como equipo dentro de los camerinos, dónde compartían casi como hermanos y gozaban de las canciones de cumbia como "El Cervecero" y muchos más.

"Se extraña sus momentos con la selección, se extraña sus camerinos dónde se escucha la música, la joda. La selección ha sido una etapa de mi vida que me ha marcado muchísimo", expresó el pelotero peruano con mucha nostalgia hacia aquella época donde fue seleccionado.

De esta manera, Christian Cueva es un jugar de fútbol que se encuentra en la última etapa de su carrera profesional, tal y como lo mencionó él en una reciente entrevista. Dejando en claro que aún le gustaría volver hacer parte de la selección peruana de fútbol antes de retirarse de las canchas.