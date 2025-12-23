Hermana de Lionel Messi sufre accidente automovilístico en Miami a poco de su matrimonio

Un delicado episodio familiar volvió a colocar el apellido Messi en el foco de la atención mediática internacional. María Sol Messi, hermana menor de Lionel Messi, sufrió un accidente automovilístico en Miami tras descompensarse mientras conducía su vehículo. A raíz del impacto, la joven resultó herida, recibió atención médica de urgencia.

El accidente que sufrió María Sol Messi en Miami

De acuerdo con lo informado en América TV de Argentina, María Sol Messi conducía su camioneta por las calles de Miami cuando sufrió una descompensación que le hizo perder el control del vehículo. Como resultado, chocó contra una pared, lo que generó un fuerte impacto. El accidente dejó a la diseñadora con múltiples lesiones que requirieron atención médica especializada.

La madre de la joven, Celia Cuccittini, habría confirmado la gravedad de las heridas y detalló el diagnóstico tras el siniestro. Según explicó, María Sol sufrió quemaduras en la muñeca, además de fracturas en dos vértebras, el talón y la muñeca. Estas lesiones obligaron a iniciar un tratamiento médico inmediato y un proceso de recuperación que demandará tiempo y cuidados constantes.

Tras recibir las primeras atenciones en Estados Unidos, María Sol regresó a Rosario, Argentina, donde actualmente continúa con su tratamiento médico y sesiones de rehabilitación. Si bien su evolución es favorable y su estado general se mantiene estable, los especialistas indicaron que la recuperación será prolongada debido a la complejidad de las fracturas.

Hasta el momento, ni la propia María Sol Messi ni otros integrantes de la familia ampliaron detalles sobre las circunstancias exactas del accidente. Fiel al bajo perfil que siempre caracterizó a la familia en lo que respecta a su vida privada, el entorno más cercano optó por la discreción mientras la joven se enfoca en su recuperación.

Boda suspendida y vida personal en reserva

El accidente no solo afectó la salud de María Sol Messi, sino también sus planes personales. A causa de las lesiones y del proceso de recuperación que enfrenta, la joven decidió postergar su boda con Julián Arellano, entrenador de las divisiones juveniles del Inter Miami, prevista para el sábado 3 de enero en Rosario, hasta que su estado físico le permita retomar sus actividades con normalidad.

María Sol Messi siempre mantuvo su vida personal alejada de los reflectores mediáticos, a diferencia de su hermano Lionel. Sin embargo, en los últimos meses se conoció públicamente su relación con Julián Arellano, conocido como "Tuli", quien forma parte del staff técnico de la categoría Sub 19 del Inter Miami, club en el que milita el astro argentino.

Arellano tiene experiencia en el fútbol juvenil de Estados Unidos y en 2023 integró el cuerpo técnico que conquistó el campeonato de la División Sur de la Florida United Premier Soccer League (UPSL) en categorías formativas. Su relación con María Sol se mantuvo lejos de la exposición mediática, por lo que el accidente y la postergación de la boda sorprendieron a quienes siguen de cerca a la familia Messi.