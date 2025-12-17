RADIO KARIBEÑA EN VIVO
Famosa influencer murió a los 41 años tras fatal accidente ocurrido en Brasil

Una destacada empresaria, modelo e influencer falleció el último lunes en Balneário Camboriú, ciudad ubicada al sur de Brasil.

Fatal accidente acabó con la vida de famosa influencer brasileña
Fatal accidente acabó con la vida de famosa influencer brasileña (DIFUSIÓN)
17/12/2025

La influencer y empresaria brasileña Aline Cristina Dalmolin falleció la madrugada del lunes 15 de diciembre, a los 41 años, tras sufrir un violento accidente de tránsito en Balneário Camboriú, reconocida ciudad costera del sur de Brasil. 

El trágico hecho ha causado conmoción en las calles y redes sociales. También en el ámbito empresarial, donde la víctima era ampliamente conocida por los videos que compartía en su perfil de Instagram.

De acuerdo con información de la Policía Militar de Santa Catarina, Aline Dalmolin viajaba como pasajera en un automóvil Porsche que impactó a gran velocidad contra un poste de electricidad. El choque provocó lesiones extremadamente graves, entre ellas la amputación de uno de sus brazos y severos traumatismos craneales. 

Durante su traslado a un centro de salud, la empresaria sufrió múltiples paros cardíacos y fue declarada fallecida en el camino a pesar de los esfuerzos de los paramédicos que llegaron de inmediato al fatal accidente.

Influencer Aline Dalmolin falleció en fatal accidente provocado por conductora ebria

La conductora del vehículo fue identificada como Gisele Forneroli, de 57 años. Según el reporte policial, tras el accidente abandonó la escena y se dirigió hacia la ribera del río Camboriú, donde posteriormente fue ubicada por las autoridades. 

Los agentes constataron que presentaba signos evidentes de intoxicación, como dificultad para caminar, habla incoherente, desorientación y olor a alcohol. Por ello, Forneroli fue detenida y enfrenta cargos por homicidio.

Influencer Aline Cristina Dalmolin muere a los 41 años
Influencer Aline Cristina Dalmolin muere a los 41 años

Además, las autoridades informaron que la conductora resultó ilesa, mientras que las consecuencias del impacto fueron fatales para Aline Cristina Dalmolin.

¿Quién era Aline Dalmolin y por qué famosa en Brasil?

La víctima era una reconocida influencer de negocios y coach de vida, con más de 6 mil seguidores en Instagram, plataforma en la que compartía contenidos sobre liderazgo, emprendimiento y desarrollo profesional. 

También dirigía la empresa deportiva CELD Esportes, respaldada por más de 20 años de experiencia en el sector, desde donde inspiró a miles de personas con su trabajo y visión empresarial.

Tras conocerse su fallecimiento, CELD Esportes anunció el cierre de sus operaciones por tres días como señal de duelo y respeto, resaltando la dedicación, compromiso y legado profesional que Dalmolin dejó en su equipo y en la comunidad.

La última publicación de Aline Cristina Dalmolin en Instagram fue una historia compartida horas antes del accidente, en la que escribió las frases: "Cuidarme es el mayor acto de amor" y "La libertad no es algo que yo niegue", mensajes que hoy adquieren un profundo significado para sus seguidores.

