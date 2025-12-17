Hermano de Tony Succar será operado por posible cáncer de tiroides y envía mensaje: "Tengo fe"

Kenyi Succar, hermano del reconocido artista Tony Succar e hijo de la cantante Mimy Succar, conmovió a sus seguidores al anunciar que será sometido a una cirugía por un nódulo tiroideo con un 70% de probabilidad de ser cancerígeno. La noticia la dio él mismo a través de sus redes sociales, donde compartió un mensaje lleno de esperanza.

Hermano de Tony Succar se someterá a cirugía por su tiroides

El productor musical Kenyi Succar, hermano del reconocido artista Tony Succar e hijo de la cantante Mimy Succar, sorprendió y conmovió a sus seguidores al anunciar que será sometido a una operación en la tiroides. Según contó, los médicos le informaron que existe un 70% de probabilidad de que el nódulo detectado sea cancerígeno.

A través de un video en sus redes sociales, Kenyi contó con sinceridad cómo enfrenta este delicado momento. El hermano de Tony Succar aseguró que se encuentra tranquilo y con mucha fe.

"Me tocó el día, mañana tengo mi cirugía de la tiroides. Me detectaron un 70% de probabilidad de cáncer", explicó el productor, dejando ver que aunque está nervioso, mantiene la esperanza. "Sé que voy a estar bien, tengo mucha fe", dijo con serenidad.

Kenyi agradeció las muestras de cariño que ha recibido en los últimos días. Aprovechó para enviar un mensaje de aliento a quienes atraviesan momentos difíciles.

"Yo sé que Dios está conmigo. Vamos a pasar estas Navidades con alegría, vamos a salir de esto con fuerza. Para cualquier persona que está pasando por algo difícil, solo quiero decir que no estás solo", expresó.

Kenyi explicó que hace varios años se dio cuenta de que tenía un pequeño nódulo en la tiroides, pero los estudios médicos no mostraban nada alarmante en ese momento. Con el paso del tiempo, el bulto comenzó a crecer y eso lo llevó nuevamente al doctor.

Tras nuevos exámenes, los especialistas le informaron que había una alta probabilidad de que se tratara de un cáncer de bajo riesgo, por lo que le recomendaron someterse a una cirugía preventiva. El productor señaló que el procedimiento busca confirmar el tipo de tumor y evitar complicaciones más adelante.

Pese a todo, el músico se mostró fuerte y decidido. Su mensaje ha sido recibido con miles de comentarios de apoyo y buenos deseos de parte de sus seguidores y colegas del medio.

Tony Succar le dedica un mensaje lleno de amor

Su hermano, el ganador del Grammy Latino Tony Succar, no dudó en mostrarle todo su cariño públicamente. También aprovechó para enviarle un mensaje de fe y apoyo antes de su operación.

"Dios está en control, y todo va a salir perfecto", escribió el reconocido productor en los comentarios del video.

Además, Tony compartió un sentido mensaje en su cuenta de Instagram, dejando claro el amor que siente por su hermano menor. Con sus palabras, dejó clara la unión que existe en su familia.

"Dios está contigo, Kenyi, hoy todo saldrá perfecto en la cirugía y estarás completamente sano, en el nombre de Jesús. Gracias a todos por expresar su cariño y apoyo... los queremos mucho", publicó.

El músico también reflexionó sobre su vínculo familiar. Resaltó la importancia del amor entre hermanos y el valor de acompañarse en los momentos difíciles.

"El amor entre hermanos es muy especial. Y especialmente el amor hacia un hermano menor. Uno siempre quiere lo mejor para él; a veces somos un poco duros, cometemos errores, hay altas y bajas... pero siempre el amor y el cariño es infinito, profundo e incondicional", escribió Tony.

A pocas semanas de Navidad, la familia Succar se mantiene más unida que nunca. Los seguidores del clan enviaron mensajes de fe y fortaleza, confiando en que Kenyi saldrá bien de la operación.

En conclusión, Kenyi Succar será operado por un posible cáncer de tiroides. A poco de su cirugía, el productor mantiene una actitud positiva y confía en que todo saldrá bien. Su hermano Tony Succar le mostró su respaldo por redes y resaltó su relación en medio de este complicado momento.