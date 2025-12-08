Tilsa Lozano en EVDLV: Las 9 preguntas sobre el 'Loco' Vargas, Yaco Eskenazi, Miguelón, Jackson Mora y más

Tilsa Lozano volvió a "El Valor de la Verdad" e impactó al público con una noche llena de confesiones fuertes, silencios tensos y recuerdos duros. La exmodelo habló sobre Juan Manuel Vargas, Yako Eskenazi, Miguelón, Jackson Mora y más situaciones. Estas son las primeras 9 preguntas que contestó, pues hay una segunda parte.

Las 9 preguntas que respondió Tilsa Lozano

Tilsa Lozano regresó al sillón rojo de "El Valor de la Verdad" y dejó a todo el público sorprendido. La modelo habló de recuerdos dolorosos, relaciones que la marcaron y situaciones que casi cambian su vida para siempre. Su presencia generó un gran impacto en redes y se convirtió en uno de los programas más comentados del fin de semana.

Tilsa llegó acompañada de Camila Cáceres, el Zorro Zupe y su papá, Guillermo Lozano. Desde el inicio dejó claro que estaba lista para enfrentar preguntas fuertes. Con mucha franqueza recordó errores del pasado y momentos que la obligaron a ser más fuerte. En la primera parte de sus confesiones, respondió nueve preguntas muy directas.

1. ¿Te arrepientes de haber sido enamorada del 'Loco' Vargas?

Respuesta: Sí. (Verdad) Tilsa aceptó que esta relación le dejó aprendizajes duros y que hoy ve todo con más madurez. Dijo que ya no tomaría las mismas decisiones y que ahora busca una vida más tranquila.

"Fui una pelotuda, pero a mí me da pena la Tilsa de esa época y todos los involucrados porque no lo pasamos bien. Sí pagué mi karma y lo pagué multiplicado", señaló en relación a los rumores de infidelidad que vivió con su exesposo Jackson Mora.

2. ¿Fue Yaco Eskenazi tu enamorado?

Respuesta: Sí. (Verdad) Recordó con cariño un romance adolescente que vivió cuando ambos eran muy jóvenes. Para ella fue una etapa bonita que quedó en el pasado sin rencores.

"Fue una historia de amor lindísima, de niños, de esos amores inocentes que se viven a los 14 y 16 años... Él sufrió más que yo. En ese momento fue un drama... lloramos, nos abrazamos, nos juramos amor eterno.. Éramos unos chibolos, él tenía su pasión que era el fútbol y yo estaba en otras", contó.

3. ¿Te quemaron el rostro con un cigarro?

Respuesta: Sí. (Verdad) Tilsa habló del episodio de violencia que sufrió cuando era casi una adolescente. Fue un momento traumático que la marcó profundamente y que tomó años superar.

4. ¿Te corretearon a balazos?

Respuesta: Sí. (Verdad) La modelo contó que, en una relación complicada, terminó en medio de una situación de alto riesgo que puso en peligro su vida. Dijo que esa noche nunca se borrará de su memoria.

5. ¿Fue tu última relación sexual en febrero?

Respuesta: Sí. (Verdad) Tilsa reveló que no ha tenido intimidad desde hace varios meses porque ahora es más cuidadosa al elegir a alguien. Aseguró que prefiere enfocarse en sus hijos y en su bienestar emocional.

6. ¿Terminaste con Miguelón después de un ampay?

Respuesta: Sí. (Verdad) Señaló que las imágenes que salieron en televisión fueron la confirmación de que su relación ya estaba terminándose. Explicó que hubo etapas difíciles especialmente durante su embarazo.

"Lo ampayaron con alguien no importante, estaba juergueando. No se le vio entrando a un telo, estaba bailando, pero lo que vi no me gustó. Vi el ampay y ahí quedó la relación. Para mí el ampay sí constituyó una infidelidad", dijo.

7. ¿Sufriste ataques de pánico tras terminar con el padre de tus hijos?

Respuesta: Sí. (Verdad) Tilsa confesó que enfrentó un periodo muy duro cuando quedó sola con sus dos hijos. Vivió meses de miedo y ansiedad que la hicieron buscar ayuda para salir adelante.

8. ¿Te gustan los feos?

Respuesta: Sí. (Verdad) La empresaria aseguró que, para ella, lo físico no es lo más importante. Explicó que siempre ha valorado más la personalidad, los detalles y el esfuerzo de una persona. Allí Tilsa aprovechó para hablar del cambio físico de Juan Manuel Vargas.

"(Juan Manuel era el más....) ¿Ay, pero hoy? (No pues, hoy no) ¿Ahora en qué puesto lo pondrías?", dijo la exvengadora a Beto Ortiz. "(Era guapo) Eraaaaaa (No se va caer) No, a él no se le cayó, a él se infló", manifestó.

9. ¿Te pidió Jackson Mora matrimonio de rodillas?

Respuesta: Sí. (Verdad) Tilsa aseguró que ese momento sí ocurrió y que, en ese tiempo, creyó que su relación iba a durar para siempre. Hoy lo ve como una etapa cerrada de su vida.

10. ¿Te negó Jackson su relación con Olinda Castañeda?

Respuesta: Se sabrá en la segunda parte de "El Valor de la Verdad" con Tilsa Lozano. Esta próxima revelación ha generado gran expectativa entre los televidentes.

Tilsa responderá más preguntas en EVDLV

La historia todavía no termina. Tilsa Lozano estará en las pantallas la próxima semana para responder una segunda ronda de preguntas que, según anunció el programa, serán mucho más fuertes. En esta parte se espera que hable de temas pendientes, como su relación con Jackson Mora y polémicas que quedaron en el aire.

El avance del programa mostró adelantos donde Tilsa aparece nerviosa, respirando hondo y mirando a sus acompañantes antes de escuchar la siguiente pregunta. Este anticipo dejó en claro que aún faltan confesiones que podrían generar un fuerte impacto en redes y en toda la farándula.

En conclusión, Tilsa Lozano sorprendió con su regreso a "El Valor de la Verdad". Sus declaraciones sobre figuras como Juan Manuel Vargas, Yaco Eskenazi y Jackson Mora reavivaron viejos temas de su vida sentimental y despertaron todo tipo de opiniones. Con una actitud más reflexiva, Tilsa mostró una faceta distinta y dejó abierta la expectativa por la segunda parte de la entrevista.