Tilsa Lozano aclara su relación con Miguelón y Jackson Mora tras cariñosos mensajes: "No soy rencorosa"

¡No se quedó callada! Tilsa Lozano respondió con todo a los rumores de una posible reconciliación con Miguel Hidalgo, padre de sus hijos, y aclaró por qué también saludó públicamente a su exesposo Jackson Mora. La exvengadora aprovechó su programa "La Noche Habla" para mandar un fuerte mensaje a quienes la critican, y al parecer directamente hacia Magaly Medina.

Durante su reciente viaje familiar a Disney, Miguel Hidalgo le dedicó unas tiernas palabras a Tilsa, reconociéndola como una excelente madre. Tilsa contó que ese mensaje la sorprendió y la tocó profundamente.

A pesar del gesto, fue enfática al negar cualquier reconciliación sentimental. Incluso aclaró que la foto donde se les ve juntos y abrazados en Universal Studios, y que publicó Miguel Hidalgo junto al tierno mensaje, es antigua.

Cabe señalar que Miguel sorprendió al dedicarle un emotivo mensaje a Tilsa. Dejó claro que a pesar del tiempo y la distancia, aún conserva un profundo respeto por ella. Recordó que ya pasaron más de seis años desde su separación y resaltó la labor de Tilsa como madre, reconociendo su valentía y fortaleza al criar a sus hijos.

Días después, fue Tilsa quien llamó la atención al saludar públicamente a su exesposo Jackson Mora por su cumpleaños. Le deseó felicidad y éxitos en sus proyectos, lo que generó todo tipo de reacciones en redes. Ante los comentarios, Tilsa no dudó en responder con firmeza, dejando claro que no le afecta lo que digan.

Tilsa Lozano lanzó un mensaje directo a quienes la critican, que muchos tomaron como una indirecta a Magaly Medina.