'Gonzalete' sorprende al confesar por qué terminó Pataclaun: "Oe ya no me caes tan bien"

El recordado Gonzalo Torres, quien dio vida a 'Gonzalete' en la exitosa serie de los noventa "Pataclaun", abrió su corazón y reveló los verdaderos motivos detrás del final del programa que marcó a toda una generación.

'Gonzalete' cuenta por qué terminó "Pataclaun"

El querido Gonzalo Torres, recordado por su papel de 'Gonzalete' en la serie "Pataclaun", reveló detalles que pocos conocían sobre el final de la exitosa producción de los noventa. En entrevista para el programa de streaming "Good Time", el actor sorprendió al confesar que la serie no tuvo tantos capítulos como la gente cree y que la razón principal de su final fue el desgaste del grupo.

"No duró tanto. Uno cree que fueron un montón de capítulos. Lo que pasa es que una familia se desgasta, no era que habíamos estado dos años juntos. Antes de esos años (en Pataclaun), hemos estado como 5 o 6, en algunos casos, otros 7 años juntos", contó Gonzalo.

Con esas palabras dejó en claro que, aunque el programa fue un fenómeno, detrás de cámaras la convivencia diaria terminó pasando factura. Además, el actor también recordó que, con el paso del tiempo, las diferencias empezaron a notarse y ya no existía la misma conexión entre ellos.

"Entonces la cuestión fue: 'Oe ya no me caes tan bien', 'Oe ya no quiero venir', 'Oe ya no'. Pero es lo normal", reconoció entre risas.

Según su versión, la despedida de "Pataclaun" se dio de manera natural, sin grandes anuncios ni cierres oficiales. Incluso admitió que no todo era armonía entre los protagonistas.

"Se acabó la temporada. Y siempre había como enero, febrero, para tomar decisiones y volver a firmar, digamos. Pero pasaron los días y nadie dijo: '¿Aló?'. Cada uno ya se arrancó", agregó. "Había ciertas diferencias. No había una amistad de 'qué lindo, me encanta todo'", confesó.

Un legado que no muere

A pesar de durar solo dos años al aire, "Pataclaun" se convirtió en una de las series más queridas por los peruanos. Creada y dirigida por July Naters, la producción saltó de los escenarios de teatro clown a la televisión en 1997 y rápidamente conquistó con personajes inolvidables: Wendy, Machín, Queca, Gonzalete, Tony y Monchi.

Su humor fresco, irreverente y distinto para la época marcó un antes y un después en la comedia peruana. Incluso hoy, más de 20 años después, sigue teniendo un lugar especial en la memoria de quienes crecieron viéndola.

En conclusión, el testimonio de Gonzalo Torres, el popular 'Gonzalete', deja claro que el final de "Pataclaun" no fue por falta de éxito, sino por el desgaste natural de un grupo que convivió durante muchos años. Aunque ya no volvieron a juntarse en la pantalla chica, el recuerdo de la serie sigue vivo y sus personajes se han convertido en parte de la cultura popular del Perú.