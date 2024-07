Christian Ysla habría criticado a 'Pataclaun': "Humor negro que apoya el machismo"

Hace unos días una entrevista al popular comediante Christian Ysla ha desatado una ola de comentarios en su contra luego de dejar entrever que la recordada serie llamada 'Pataclaun' habría promovido el machismo.

Cabe recordar que hace algunas semanas atrás el comediante también critico el tipo de humor que comparte el programa 'Hablando Huevad*s' e hizo un llamado al público de elegir mejor el tipo de contenido que desean ver.

En el programa de podcast llamado 'La Roro Network' conducido por Gabriel Calvo y Pablo Saldarriaga tuvieron como invitado especial a Christian Ysla quien recientemente ha dado de que hablar luego de criticar el programa humorístico 'Hablando Huevad*s', y al parecer esta vez fue el turno de 'Pataclaun'.

En el programa se comentó mucho el tipo de humor que ofrecía la popular serie y fue ahí donde Ysla aseguró que jamás vio el programa pese a ello formó parte de esta serie algún tiempo.

En un primer lugar Gabriel recalcó que hoy en día el programa no hubiera sido bien visto ya que parte del humor era cuando el personaje de 'Machín' 'golpeaba' a Wendy a manera de broma cuando algo no le gustaba o cuando no lo atendían como él quería.

"Habiendo pasado tantos años ver a un Machín mandar a la mie** a Wendy Janet y tratarla como una zapatilla ya no da risa", comentó Calvo recalcando que el tipo de humor y contenidos que se le ofrece al público ha evolucionado con el pasar de los años.

Reforzando la idea de Gabriel, Christian Ysla aseguró que jamás fue fan de 'Pataclaun' y que incluso no tuvo la oportunidad de ver algún capítulo de la exitosa serie de los 90 cuando fue un 'boom' en la televisión peruana.

"A mi me llama la atención cuando me llaman para Pataclaun pero yo no veía Pataclaun, yo no podría analizar muy bien porque como no lo veía no estoy muy claro si eso que hacían era de alguna manera humor negro para hacer un reclamo al machismo o era apoyar al machismo", dijo el comediante.

Pablo recalcó que duda que haya sido un apoyo al machismo ya que considera que esa no era la idea que quería transmitir la exitosa serie e incluso resaltó la libertad de contenido que tenía los canales de tv en esa época.

Sin embargo, todo no acabó ahí ya que Ysla recalcó que el país no progresa debido al tipo de humor que se comparte en redes en donde la burla hacia el otro es la comidilla.

"Eso nos define como peruanos, nos define que nos encanta hacer mie**a al otro eso nos define y por eso será tal vez que este país no sale adelante y está en nuestro ADN", concluyó Christian.

En el último episodio del programa de YouTube 'No somos Tv' conducido por Ricardo Mendoza y Jorge Luna, ambos decidieron dedicarle algunos minutos al comediante peruano Christian Ysla.

"Christian Ysla me detesta y yo lo amo. Es de mi top 3 de mis artistas de Perú", dijo el popular Richavo dejando entrever que el comediante tiene cierta diferencia con él.

Estas palabras no pasaron desapercibidas por Ysla quien decidió de la mejor manera y a su estilo responder a Mendoza.

Christian recalcó que no lo odia pero lamenta que su humor el cual en muchas ocasiones de burla de los demás haya calado tanto en los peruanos para ser un éxito.

"Estimado Ricardo, primero muchas gracias por tus palabras, no creo que las merezca. Segundo, no te detesto y ¿sabes por qué? porque yo no detesto a nadie... no detesto ni siquiera a los políticos corruptos que destruyen a nuestro Perú. Yo creo que tú y Jorge Luna son los humoristas más talentosos de nuestro país y eso me apena, que no es lo mismo que me den pena", dijo Christian.

Asimismo, enfatizó en que ambos chicos tienen mucho talento para el humor pero le apena que usen ese don para burlarse de la comunidad LGBT, de niños con discapacidad o de la madre de alguien.

"Pero lo que más me apena es que luego no acepten que se equivocaron e incluso usen la frase de la mayoría de comediantes. El humor para mí es un arma poderosa para el cambio y creo que ambos son los mejores usando esa arma. Úsenla para cambiar el cerebro a ese público que los busca para escuchar ese chiste homofóbico, machista o racista y que aún no se han dado cuenta que es homofóbico, racista o machista", comentó.

Christian Ysla ya ha compartido su opinión respecto a los programas que hacen uso del humor negro para hacer reír a su público empezando por la serie 'Pataclaun' que si bien es cierto aseguró no haber visto el programa dejó entrever que apoyaban el machismo y de la misma manera criticó fiel a su estilo el humor de Jorge Luna y Ricardo Mendoza.