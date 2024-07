¿Vuelve? Irma Maury visitó 'Al Fondo Hay Sitio' y emociona con su retorno a la serie

La exitosa serie de 'Al Fondo Hay Sitio' que hasta el día de hoy es la preferida de miles de peruanos recibió la visita de la talentosa actriz Irma Maury quien llegó al set para reencontrarse con sus colegas con quienes formó una familia durante todos los años que grabó la serie.

La artista visitó los estudios de América en Pachacámac reviviendo las emociones entre los actores que no dudaron en darle un fuerte abrazo a la recordada 'Doña Nelly'.

Y es que parece menos pero han pasado 7 años es que la conocida 'Doña Nelly' visitó el set de grabación sin embargo pudo encontrarse con Erick Elera, Magdyel Ugaz, Laszlo Kovacs y David Almandoz.

Esta sorpresiva visita encendió los rumores de su posible regreso a la exitosa serie peruana y es que Doña Nelly fue un personaje que marcó un antes y después en la telenovela.

"El canal y los guionistas pueden hacer lo que mejor les parezca con su personaje, les dije que por lo menos conmigo no lo harían", agrego Irma descartando lamentablemente su regreso a la serie peruana por el momento.

Cabe recordar que días anteriores la actriz fue entrevistada en el programa de El Reventonazo en donde revelo sí considera regresar a la serie de Al fondo hay sitio.

"No le cierro la puerta a nadie. Otro personaje tal vez podría ser; pero a mí no me han dicho nada de otro personaje", dijo la artista quién dejó en claro que tuvo que dejar de ser parte del elenco para dedicarse más tiempo a ella misma y a sus proyectos personales.