María Pía Copello orgullosa del debut de su hija como actriz: "He llorado"

María Pía Copello hace ya algunos días atrás había anunciado que su hija menor Catalina iba a ser parte de una obra, siendo esta la primera de muchas en el mundo de la actuación.

La conductora de "Mandé quien mande" no pudo evitar no emocionarse tras ver a su hija en escena haciendo lo que más le gusta con pasión y dedicación.

María Pía Copello se dejó ver bastante emocionada tras asistir al debut actoral de su engreída menor en la obra 'Valentina y un sueño llamado Perú', realizada en el Teatro Segura.

Como se sabe la pequeña Catalina reveló que le gusta mucho el mundo de la actuación ya que tiene un gran desenvolvimiento escénico que le permite conectar con el público.

El programa 'Todo se filtra' logró captar algunas imágenes de la reacción de la ex animadora infantil al ver a su hija en el escenario, era de esperarse que derramará algunas lágrimas por su hija.

"Como no voy a estar emocionada con el debut de Catita. La he pasado increíble, he llorado", manifestó en el mencionado espacio.