¿Coincidencia? Yahaira Plasencia se luce en discoteca junto a hija mayor de Jefferson Farfán

La presencia de Yahaira Plasencia en un conocido local de Barranco, el pasado fin de semana, ha generado comentarios en redes sociales. La salsera fue captada en el mismo lugar que Maialén Farfán Carrasco, hija mayor de Jefferson Farfán, lo que no ha pasado desapercibido considerando que hace poco lanzó la canción 'El ex machito', tema que muchos interpretaron como una indirecta al exfutbolista.

Yahaira Plasencia coincide con hija de Jefferson Farfán

Las imágenes fueron difundidas por el programa 'Ponte en la cola' y corresponden al domingo 10 de agosto. Ese día, la artista disfrutó de un concierto en Barranco Bar, donde también se encontraba la hija del popular '10 de la calle'. Aunque no se les vio interactuar, la coincidencia en un mismo box ha despertado curiosidad sobre el encuentro.

Durante la presentación, Yahaira Plasencia compartió espacio con varios amigos y, según las imágenes, también con Paula Arias, con quien estuvo conversando y sonriendo. Al mismo tiempo, Maialén Farfán Carrasco disfrutaba de la música en el mismo sector del local, sin que se registrara contacto entre ambas.

La cercanía física entre las dos ha sido tema de conversación, sobre todo porque Plasencia no mostró incomodidad y continuó celebrando. Los seguidores de la cantante y de la familia Farfán han dejado en redes sociales sus propias teorías, algunos hablando de una simple coincidencia y otros sugiriendo un trasfondo más curioso.

Yahaira Plasencia sin planes de trabajar con Melissa

Tras salir de su presentación en la discoteca 3 Regiones el ultimo fin de semana, Yahaira Plasencia fue abordada por la reportera de "América Hoy", quien le consultó si se animaría a colaborar con Melissa Klug. La respuesta de Yahaira fue clara.

"¿Tú te animarías quizás a trabajar con Melissa Klug?", preguntó la reportera. "No, prefiero no hablar de nadie. Estoy tranquila, trabajando y así. Estoy muy bien", comentó Yahaira Plasencia sobre trabajar con Melissa Klug.

La periodista le recordó que Melissa había dicho que no se juntaría con ella "por nada del mundo". Yahaira cerró el tema sin dar más vueltas.

"No tengo nada que decir", manifestó. Y reafirmó que lo único que le interesa es su carrera: "Sí, trabajando un montón, recién acabo de llegar de Europa, hemos ido a Trujillo, a Pichari. Estoy muerta, de verdad, pero seguimos trabajando, así que nada".

La coincidencia entre Yahaira y la hija mayor de Jefferson Farfán no ha pasado desapercibida y sigue generando comentarios en redes. Aunque no hubo contacto entre ambas, el episodio se suma a la lista de situaciones que mantienen a la cantante en el centro de la atención mediática.