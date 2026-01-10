Said Palao sorprende al aparecer rapado tras trasplante capilar en España: "Esto recién empieza"

Said Palao sorprendió al aparecer totalmente rapado en redes sociales. El integrante de "Esto es guerra" reveló que se sometió a un trasplante capilar en Madrid, España, y decidió mostrar sin miedo todo el proceso, desde la clínica hasta el resultado inicial. El modelo aseguró que se trata de una decisión personal que venía pensando desde hace años.

Said Palao impacta al mostrarse rapado tras trasplante capilar

Aprovechando sus vacaciones en Europa junto a su esposa, Alejandra Baigorria, Said Palao dio un paso importante para dejar atrás una inseguridad que lo acompañaba desde hace tiempo: la caída del cabello. El chico reality decidió hacerse un trasplante capilar, por lo que tuvo que raparse. Lejos de ocultarlo, contó su experiencia con total sinceridad y mostrar cada etapa del procedimiento médico.

El deportista explicó que llegó a una clínica especializada en Madrid, donde los médicos evaluaron su caso, diseñaron la nueva línea frontal y le detallaron cómo sería la intervención. En uno de los videos que compartió, se le ve escuchando con atención a los especialistas antes de ingresar a la sala de operaciones.

"Me fue marcando la línea frontal y explicándome paso a paso todo lo que me iban a hacer. Me dio un update completo del procedimiento, todo clarísimo", comentó.

Uno de los aspectos que más resaltó Said Palao fue el apoyo constante de Alejandra Baigorria. La empresaria estuvo con él desde el inicio del procedimiento, ayudándolo a colocarse la bata médica y dándole tranquilidad antes de la operación. El modelo no dudó en dedicarle unas palabras públicas.

"Mi amorcito siempre ayudándome y acompañándome en todo", escribió, dejando ver la complicidad que existe entre ambos.

Como parte del protocolo médico, Said tuvo que raparse completamente la cabeza. La intervención duró varias horas y consistió en implantar cabello por cabello, una técnica que promete resultados naturales con el paso de los meses. El modelo contó que no fue una decisión apresurada. Según explicó, llevaba cerca de tres años investigando clínicas y resultados antes de animarse.

@saidpalao_fit Hoy di un paso importante. Después de pensarlo por casi 3 años, decidí hacerme un trasplante capilar con los mejores. Fue un proceso totalmente estético, para recuperar densidad y mejorar mi imagen con el paso del tiempo. Desayuno ligero con mi esposa, llegamos a la clínica, evaluación, diseño de la línea frontal y directo a sala. Todo súper profesional, un trato increíble de principio a fin. Gracias al crack @Dr Cristian Rivarola ♬ Walking Around - Instrumental Version - Eldar Kedem

"Entré a sala de operaciones, me cortaron el pelo, me depilaron... Un capo total. Hace tres años vengo investigando, hay gente que pierde muchísimo cabello y hoy parecen otra persona. Después de horas de trabajo minucioso, este es el resultado", señaló.

Tras salir de la operación, el integrante de "Esto es guerra" mostró cómo quedó su cabeza en esta primera etapa, con la zona frontal trasplantada y la parte posterior como área donante. A pesar de lo impactante del cambio, Said se mostró tranquilo y convencido.

"Este es el resultado: zona frontal completamente trasplantada y atrás la zona donante. Ahora toca cuidarse y seguir todas las indicaciones y confiar en el proceso. Muy agradecido con todo el equipo y con la decisión. Esto recién empieza y estoy feliz de compartirlo con todos ustedes", señaló a sus seguidores.

Responde a seguidores

El cambio de imagen de Said Palao generó una ola de reacciones en redes sociales. Él no dudó en responder con buena actitud a sus seguidores y aclarar varias dudas sobre su trasplante capilar.

"Si es poquito no voy a esperar a estar calvo para hacerlo, todos los casos son distintos", comentó. Incluso, cuando le preguntaron si el procedimiento dolía, fue claro: "Nada de nada, salí como nuevo, ahora a cuidarme y esperar los resultados". Además, su nuevo look no pasó desapercibido: "Ahora es Said Pelao", al que el propio modelo respondió con humor y cariño: "Qué buena".

Said Palao responde a comentarios sobre su tratamiento capilar. (Captura de pantalla)

En conclusión, Said Palao dejó en claro que este trasplante capilar marca el inicio de una nueva etapa en su vida. Aunque los resultados finales se verán recién en varios meses, el chico reality se mostró optimista y agradecido por el apoyo recibido.