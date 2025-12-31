Youna corta su largo cabello tras iniciar quimioterapia y conmueve: "Es un símbolo de volver a nacer"

Youna, expareja de Samahara Lobatón, volvió a conmover a sus seguidores al mostrar en redes sociales su nueva imagen. El joven barbero reveló que decidió cortarse el cabello luego de iniciar su tratamiento de quimioterapia como parte de su lucha contra el cáncer.

Youna decide cortarse el cabello tras iniciar quimioterapia

El barbero Youna, conocido por haber sido pareja de Samahara Lobatón, conmovió a todos sus seguidores al mostrar su nuevo look. El joven decidió cortarse el cabello tras iniciar su tratamiento de quimioterapia y acompañó su publicación con un mensaje lleno de esperanza y valentía.

A través de sus redes sociales, Youna compartió un video en el que aparece con un corte al ras de su cabeza. El cambio, explicó, simboliza una nueva etapa en su vida.

"Tuve mi cabello largo durante muchos años y qué mejor momento que el de ahora para empezar de nuevo... para mí esto es un símbolo de volver a nacer", escribió el joven, quien fue diagnosticado con leucemia a fines del 2025.

@flockogram Tuve mi cabello largo durante muchos años y que mejor momento que el de ahora para empezar de nuevo, esta vez me tocó cortarlo y para mí esto es un símbolo de volver a nacer, los que me conocen saben cuánto amo mi cabello y lo que me gusta llevarlo largo, pero ahora tocó y empezaremos un nuevo año con el pie derecho y más fuertes que nunca ❤️ ♬ sonido original - 𝐗𝐧𝐠𝐞𝐥 𝐜𝐯𝐱𝐱

El barbero contó que esta decisión no fue nada fácil, ya que su cabello era parte importante de su identidad. Sin embargo, aseguró que lo hizo con convicción y fe en su recuperación.

"Los que me conocen saben cuánto amo mi cabello y lo que me gusta llevarlo largo, pero ahora tocó. Empezaremos un nuevo año con el pie derecho y más fuertes que nunca", añadió.

Youna revela que tiene leucemia

Días antes, Youna ya había revelado detalles sobre su diagnóstico, explicando cómo se enteró de su enfermedad mientras trabajaba. Según contó, se sintió mal y fue al hospital, donde recibió la dura noticia.

"GRWM para ir a mi primera quimioterapia... Creo que fue la noticia más dura de mi vida. Lo único que se me pasaba por la mente era mi hija", confesó.

@flockogram Hacer este video fue una de las cosas más difíciles que me ha tocado, ya que nunca me imaginé pasar por algo como esto, pero así es la vida y no hay tiempo para estancarse pensando en lo malo, quizás no sea el mejor editando o haciendo contenido, pero este video necesitaba hacerlo ya que necesito trasmitir a todas las personas que tienen esta enfermedad al igual que yo o tienen un familiar pasando por lo mismo, que no sea rindan! Tenemos que luchar día a día para poder superar esta gran prueba y lo más importante CON EL ÁNIMO A FULL!! Sonríele a la vida, tenemos un millón de motivos por el cual estar vivos y aunque alguna vez tuve la malísima decisión de acabar con ella, hoy no pretendo perderme ni un segundo de esta, vivamos al máximo, la vida puede girar 360 en cualquier momento, aprovecha todo el tiempo para sonreír y ser feliz, no dejes que los malos momentos te hundan y mucho menos te des por vencido Esta batalla es por mi hija xianna, que me necesita fuerte y sonriendo VAMOS A VIVIR EL HOY, PORQUE MAÑANA YO NO SE QUE VA A PASAR... ❤️ ♬ sonido original - Youna🐵✨

El joven padre aseguró que su principal motivo para seguir adelante es su pequeña Xianna, fruto de su relación con Samahara Lobatón. Señaló que trabajará en luchar día a día para superar la enfermedad.

"Necesito transmitir a todas las personas que tienen esta enfermedad, o tienen un familiar pasando por lo mismo, que no se rindan. Tenemos que luchar día a día para poder superar esta gran prueba. Esta batalla es por mi hija, que me necesita fuerte y sonriendo", expresó.

Youna contó también que permaneció internado durante siete días, con mucha ansiedad hasta recibir el diagnóstico final. Desde entonces, decidió mantener una actitud positiva y compartir su proceso para motivar a otros.

Tras conocerse su delicado estado de salud, Samahara Lobatón rompió su silencio y expresó públicamente su respaldo al padre de su hija. Samahara también aclaró que, pese a sus diferencias, mantienen una buena relación por el bienestar de la niña.

"Él sabe que tiene todo mi apoyo y que lo más importante es que esté bien por él y para él. Por su mayor motivo de vida: su hija, que lo ama y lo adora. Más allá de todos los problemas que hayamos tenido, estos últimos meses hemos tenido una muy buena relación de padres. Mi familia y yo siempre estaremos con él", señaló.

En conclusión, Youna decidió cortarse el cabello como parte de su proceso de quimioterapia, marcando el inicio de una nueva etapa en su tratamiento contra la leucemia. Su decisión generó numerosas muestras de apoyo en redes sociales, donde sus seguidores destacaron su actitud positiva y le mandaron palabras de apoyo.