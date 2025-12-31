Hermana de Luciana Fuster reveló su lucha contra la esclerosis múltiple: "No recuerdo cómo es vivir normal"

Fernanda Fuster, hermana mayor de la modelo Luciana Fuster, sorprendió a sus seguidores al revelar un aspecto poco conocido de su vida personal. A través de sus redes sociales, la joven confesó que enfrenta desde hace varios años una dura lucha contra la esclerosis múltiple, enfermedad que ha condicionado su rutina y calidad de vida.

Detalles sobre la enfermedad y su experiencia

La esclerosis múltiple es una enfermedad autoinmunitaria que afecta el sistema nervioso central y suele diagnosticarse en adultos jóvenes. Su evolución varía según cada paciente, ya que los síntomas y el grado de afectación son diferentes en cada caso.

Aunque no tiene cura, existen tratamientos que permiten controlar los brotes, ralentizar la progresión de la enfermedad y mejorar la calidad de vida de quienes la padecen. En un emotivo video compartido el martes 30 de diciembre, Fernanda relató cómo su vida cambió desde que, hace seis años, recibió el diagnóstico.

"Estos últimos días han sido los más emocionantes que he tenido en años, y no por las razones que cualquiera se puede imaginar, sino porque por fin cambiaron mi medicina a una mejor, una que me permite simplemente tener calidad de vida", señaló.

Además, la hermana de Luciana agregó que este nuevo tratamiento le permite despertar sin dolor ni malestar extremo.

"Luego de 6 años por fin despierto sin dolor, sin sentir que me han pasado 50 trenes por encima que no me dejaban existir, sin fiebre y sin algún malestar. Aunque sé que la esclerosis múltiple sigue conmigo, ya siento que es algo con lo que al fin voy a poder convivir", explicó, dejando en claro que la enfermedad aún forma parte de su vida, pero que ahora percibe la posibilidad de controlarla.

Un mensaje de esperanza y gratitud

Fernanda Fuster destacó que, aunque su vida ya no es la de antes, el nuevo tratamiento le brinda alegría y esperanza. Asimismo, reconoció el apoyo recibido por parte de su hermana Luciana, su madre Rossana y el equipo médico que la acompaña en este proceso.

"Ya no recuerdo cómo es vivir normal, pero me siento feliz y con mucha esperanza de tener la oportunidad de empezar de nuevo. Siempre voy a vivir agradecida con los que han estado conmigo, mis doctores y sobre todo Luciana Fuster y Rossana, que siempre han sido mi soporte y me han ayudado literalmente no solo a sobrevivir, sobre todo a VIVIR. Las amo y agradezco por siempre", concluyó.

Por su parte, Luciana Fuster, también se pronunció. La ex Miss Grand destacó la fortaleza y nobleza de su hermana, prometiéndole que nunca estará sola.

"Eres la persona más fuerte que existe. Me enseñas todos los días a no rendirme, a no quejarme por cualquier cosa y a solo esforzarme cueste lo que cueste. Te admiro tanto!!. Es increíble como a pesar de luchar todos los días contra esa enfermedad tan difícil, nunca has dejado de ser tan buena, noble y con un corazón enorme ah y encimaaa el peso de ser la más bonita!!. Te amamos jerbi de mi vida y jamás jamás jamás vas a estar sola ni te va a faltar nada", escribió.

Luciana Fuster apoya a su hermana. (Captura)

En conclusión, con estas palabras, Fernanda no solo comparte un capítulo íntimo de su vida, sino que también transmite un mensaje de resiliencia y esperanza para quienes enfrentan enfermedades crónicas, mostrando que con el tratamiento adecuado y el apoyo familiar, es posible recuperar calidad de vida y seguir adelante.