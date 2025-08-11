Luciana Fuster feliz con Juan Morelli y revela por qué su relación es privada: "Ven lo que quiero que vean"

Luciana Fuster habló con "Más Espectáculos" y contó que está disfrutando de su romance con el productor colombiano Juan Morelli, pero dejando claro que solo muestra lo que quiere de su relación. Entre sonrisas, también se animó a hablar de su vida después del reinado, su opinión sobre el regreso de Mathías Brivio y Gian Piero Díaz y más.

Luciana defiende su privacidad y habla de su relación con Juan Morelli

Luciana Fuster atraviesa un momento de plena felicidad en lo personal y profesional. La Miss Grand International 2023 conversó con "Más Espectáculos" y contó que está disfrutando de su romance con el productor colombiano Juan Morelli, aunque dejó claro que su relación es privada y así quiere mantenerla.

El reportero le recordó que se la vio muy feliz en Cusco, a lo que Luciana respondió: "Lo que ustedes ven es lo que yo quiero que ustedes vean y creo que con eso tenemos que quedarnos todos, con que estoy tranquila, con que estoy feliz".

La ex chica reality no ocultó que está enamorada de Juan Morelli, pero señaló que hay detalles que no quiere exponer.

"Agradecerle el apoyo a toda la gente que siempre está ahí pendiente y que quieren saber un poquito más. Así que esas son cositas que uno se prefiere guardar y vivir, ¿no?", dijo con una sonrisa.

Cuando el periodista le comentó que lo importante es que se le ve tranquila, Luciana reafirmó que lo está y también feliz.

"Estoy feliz, amigo, sí, de verdad que sí. Por eso digo, agradezco mucho a la gente que está ahí, que por más que quiere saber un poco más, pues entienden que es la vida privada de uno", manifestó.

Más calma tras un año intenso. Luciana contó que ahora está disfrutando de un ritmo más relajado después de un año de reinado muy exigente.

"Imagínate un año de reinado muy intenso, muy fuerte, viajando por el mundo entero, pero se logró y es algo que también guardo muchísimo en mi mente y en mi corazoncito", expresó con emoción.

Además, anunció que la final del certamen será el 31 de agosto e invitó a todos a verla. También dejó un consejo para las participantes: divertirse, ser ellas mismas y ser disciplinadas y comprometidas.

Luciana Fuster opina sobre "Esto es Guerra"

Como exintegrante de "Esto es Guerra" y "Combate", Fuster se mostró entusiasmada con el regreso de Mathías Brivio y Gian Piero Díaz al mismo programa. También envió un mensaje a Gian Piero y Renzo Schuller para que disfruten el momento pese a las diferencias del pasado. Luciana recordó que ya ha conducido Esto es Guerra cuando Peter Fajardo la llamó, y no descartó volver.

"Nadie más que quienes viven algo saben la realidad de las cosas... que lo disfruten", dijo Luciana sobre Gian Piero y Renzo. Sobre la posibilidad de compartir set con Renzo Schuller, comentó: "Imagínate, con tantos talentos tan grandes que hay ahorita, está complicado. Pero quién sabe, algún día".

En resumen, Luciana Fuster dejó en claro que atraviesa una etapa de calma y felicidad, disfrutando de su romance con Juan Morelli, pero cuidando su vida privada. También demostró que sigue conectada con la televisión y los certámenes de belleza, celebrando los nuevos proyectos de "Esto es Guerra" y animando a las candidatas del Miss Grand Perú a dar lo mejor de sí.