Luciana Fuster se emociona por inesperado regalo de Juan Morelli: "Lloro, ¿por qué eres así?"

Luciana Fuster vive su mejor momento en el amor. Aunque al inicio prefería mantener en privado su romance con el productor colombiano Juan Morelli, ahora no duda en mostrar lo feliz que está. Esta vez, la Miss Grand International 2023 conmovió a todos al contar que su pareja la sorprendió con un tierno detalle.

En sus redes sociales, Luciana Fuster compartió imágenes del tierno momento en el que recibió un regalo inesperado por parte de su enamorado Juan Morelli, quien la dejó sin palabras.

La sorprendió sin previo aviso. La ex chica reality contó que Juan Morelli la sacó de su casa sin decirle a dónde iban. Ella pensó que solo era una salida casual, pero terminó siendo una gran sorpresa.

"Yo no tenía ni idea a dónde íbamos y estacionamos aquí en un parking y me dice: 'Espérame un ratito que tengo que bajar a hacer unas cosas'. Y yo: 'Bueno, no'" , relató Luciana.

Pero lo que parecía una simple parada, se convirtió en uno de los momentos más tiernos para ella. Juan regresó con una bolsa que escondía algo que la modelo venía deseando hace tiempo. Luciana no pudo contener la emoción al ver que su novio le regaló dos muñecos de peluche 'Labubu', unos muñecos que había estado buscando sin suerte.

"Venía diciendo: 'Quiero otras, no sé dónde conseguir. Lloro. ¿Por qué eres así?' O sea, traté de buscar en todos lados. No estaban, no habían. Quería que me lleguen ya. ¡Me encontraron Labubu!", dijo muy emocionada.