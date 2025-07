¡No descarta nada! Onelia Molina responde si haría pública una reconciliación con Mario Irivarren

Onelia Molina vuelve a estar en el centro de la atención. Tras ser vinculada con futbolistas y chicos reality, la modelo fue consultada sobre su situación sentimental. Esta vez, no negó una posible reconciliación con Mario Irivarren, su expareja, y habría dejado abierta la posibilidad de un regreso. ¿Vuelve el amor?

Desde hace semanas, Onelia Molina ha estado en boca de todos. Primero fue captada con el futbolista Anderson Santamaría, luego los rumores con Patricio Parodi. Pero lo que más ha dado que hablar es su vínculo con Mario Irivarren. En una entrevista con "América Espectáculos", le preguntaron directamente si volvería con Mario y si lo haría público. Su respuesta sorprendió.

"(Si ustedes deciden retomar su relación, ¿lo harán público?) No sé, porque eso es algo que no sucede. No lo he pensado y... no sé", dijo, dejando más dudas que certezas.