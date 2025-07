¿Remember? Onelia Molina revela que pasó tras encontrarse en una boda con Mario Irivarren

Onelia Molina y Mario Irivarren se reencontraron casualmente en el matrimonio de un amigo que tienen en común, y eso generó rumores de un posible acercamiento y reconciliación. Ante ello, la participante de 'Esto es Guerra' se pronunció para aclarar la situación.

El reencuentro, que se dio este último sábado, generó una ola de comentarios en redes sociales y las cámaras de América Espectáculos se acercaron a la chica reality para preguntarle sobre ese particular hecho, ya que ellos terminaron su relación tras la boda de Alejandra y Said.

Tras ser consultada por el hecho de que ambos fueron captados bailando contentos en un mismo grupo, dijo que todo fluyó con normalidad y dejó entrever que ha superado esa etapa de su vida, a pesar de que la ruptura es relativamente reciente.

Por otro lado, descartó completamente que el reencuentro en la boda haya significado la posibilidad de una reconciliación, ya que actualmente se encuentra tranquila y no tiene en mente volver a enamorarse. "La gente puede opinar mucho y lo respeto, pero estoy tranquila", sentenció.

El podcast 'Doble Sentido' es conducido por Onelia Molina junto a dos compañeros más y tuvieron de invitada a la salsera Yahaira Plasencia. Mientras conversaban sobre su carrera musical y las polémicas que vienen sonando actualmente de la chica reality con Patricio Parodi, la artista recordó la ocasión cuando aconsejó a la odontóloga.

La 'Patrona' comenta que cuando inició la polémica de Mario Irivarren conversando con Alejandra Baigorria sobre Vania Bludau, le escribió personalmente a Onelia Molina para aconsejarle sobre que mantenga la calma y que todo irá pasando. Además, recuerda que le recomendó no hacer caso a las redes sociales ya que suelen criticar fuertemente.

"Yo le escribí a One dónde y le dije: 'One, tranquila, esto va a pasar. Te lo dice alguien que ha pasado 40 mil cosas a nivel nacional. Entonces, tú tranquila, responde con calma, esto va a pasar, tú no hagas caso'. Le recomendé a One eso, porque sé que las redes a veces son muy duras también", expresó la salsera en el programa de streaming.