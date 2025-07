Said Palao sorprende con mensaje a dos meses de su boda con Alejandra: "Se viene mi hijo"

La boda de Alejandra Baigorria con Said Palao causó mucha polémica en los medios de televisión por todo lo sucedido en la fiesta y posterior a ello. Cuando el chico reality fue consultado sobre su matrimonio, reveló que muy pronto estaría llegando su primer hijo juntos.

En los últimos días, Rosángela Espinoza estuvo en una confrontación con Alejandra Baigorria en los días que estuvo en el reality 'Esto es Guerra'. Es así como Said Palao salió a defender a su esposa y menciona que siempre estará para ella porque es parte de su familia, más cuando la 'atacan' cuando es algo innecesario.

"Voy a defender a mi familia siempre, Ale es mi familia y voy a defenderla a capa y espada, sobre todo cuando se menciona de manera innecesaria. A mí me gusta siempre el tema del programa, manejar las cosas en el programa y temas personales no me gusta mencionar", agrega.