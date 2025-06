Fabio Agostini defiende a Karen Dejo tras enfrentamiento con Rosángela: "Ella tiene más talento que tú"

Hace unos días, parecía que estaba iniciando una nueva historia de amor entre Rosángela Espinoza y Fabio Agostini, pero aparentemente se acabó. Durante un conflicto entre la influencer y Karen Dejo, el español no dudó en defender a su amiga y arremeter contra Rosángela.

Durante el último programa de 'Esto es Guerra', Rosángela Espinoza estuvo reclamando que durante un reto de tortazos, la habrían lastimado primero la nariz y después, la mancharon en todo su cabello. Ante sus constantes quejas, varios de sus compañeros de los 'Históricos' salieron a atacarla por sus demandas.

Por ello, la primera en salir a reclamarle es Karen Dejo, donde molesta por las quejas de la influencer pidió un reemplazo para ella. Además, de usar algunos adjetivos calificativos en el programa en vivo.

"Creo que Rosángela está confundida porque tampoco sabía su propio nombre era 'chimultrufia'. Hay que traerle un reemplazo porque se queja de todo, que hay la nariz, hay que las cejas, que ni siquiera es tuya la has pagado con tu plata" , expresó. Ante eso, Rosángela responde resaltando su antigüedad: "Oye en serio, todavía está Karen acá? Ni cuenta me di que vino, deberían hacer algo para que vengan nuevos personajes para que realmente rescaten".

En medio de esta confrontación entre Karen Dejo y Rosángela Espinoza, Fabio Agostini aparece para defender a su compañera de su equipo y arremete contra la influencer. Así mismo, pidió que por las quejas de la competidora debería quitarle punto a 'La Nueva Generación'.

"Mira Rosángela, si Karen sigue aquí desde 1960 es porque tiene más talento que tú. Yo creo que es peor el trato de ella con los árbitros que yo tirar un neumático al suelo. Para mí es mucho peor tratar así a la autoridad, están por algo, así que por falta de respeto deberían quitarle 200 puntos menos", expresó. La influencer no se quedó callada y respondió: "No te entiendo Fabio qué te pasa ¿Estás así porque no te hice caso? el hombre despechado es capas de hacer todo".