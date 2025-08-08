¡Acertó! Soralla de los Ángeles predijo que Onelia Molina y Mario Irivarren retomarían su relación

En el último programa de 'Esto es Guerra', Onelia Molina y Mario Irivarren sorprendieron al anunciar que decidieron darse una nueva oportunidad en el amor. Semanas antes de la reconciliación, la vidente Soralla de los Ángeles predijo que la pareja lo intentaría nuevamente.

Soralla de los Ángeles acertó en predicción

El pasado 19 de julio, la vidente Soralla de los Ángeles estuvo respondiendo algunas preguntas del público durante su programa 'Espacio Astral' en Radio Karibeña. Entonces, leyó el futuro para Onelia Molina y Mario Irivarren prediciendo que ya habrían retomado su relación, pero que lo anunciaron dentro de tres semanas aproximadamente, acertando por completo.

"Yo lo he venido diciendo hace bastante tiempito ya si van a regresar, yo sí veo regreso definitivamente, ellos ya están ya. Vamos a consultar nuevamente, aquí sale que sí. El tres de oro indica que tienen tiempito ya, pero quieren mantener esto bajo siete llaves, no quieren que se involucren o sepan. Más de uno sabe que están juntos, pero todavía no lo van a decir, tal vez en tres días o tres semanas van a decir que a todos regresaron", expresó la vidente.

Aunque, también señaló que Mario Irivarren si habría estado listo para anunciar su reconciliación desde hace mucho, pero aparentemente Onelia Molina quería esperar o estaría poniendo aún en prueba su regreso con el chico reality.

"Es que hay como una 'penita' de parte de ella, él normal lo dice en cualquier momento, peor ella no, como que lo está poniendo aprueba quiere esperar. Ellos ya regresaron hace rato", agregó en aquella ocasión y que ahora, se ha vuelto realidad.

¡La reconciliación!

Después de ser captados juntos realizando un viaje a Chile en sus vacaciones, Onelia Molina y Mario Irivarren se encontraban en medio de rumores de reconciliación. El chico reality señaló en más de una ocasión que la joven odontóloga era el 'amor de su vida' y estaban intentando retomar su romance.

En el programa de 'Esto es Guerra', ambos fueron llamados para participar juntos en un juego de fuerza donde competían contra su Karen Dejo y Diego Chávarri, ex de Onelia. Ante ello, la pareja decidió demostrar públicamente el cariño que se tienen con un beso en vivo.

Es así como la predicción de la vidente Soralla de los Ángeles se hizo realidad sobre el futuro amoroso de los chicos realitys. Por el momento, Onelia Molina y Mario Irivarren han confirmado su reconciliación, pero quieren mantener en privado como ya lo mencionó la médium en su programa 'Espacio Astral'.