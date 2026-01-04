Tatiana Astengo sobre intervención de Donald Trump en Venezuela: "Esta demostración de poder preocupa"

La caída de Nicolás Maduro, anunciada el 3 de enero tras una operación militar liderada por Estados Unidos, tuvo impacto internacional y generó reacciones en el espectáculo peruano. Diversas figuras públicas opinaron sobre el hecho, entre ellas la actriz Tatiana Astengo, quien celebró el fin del régimen, pero expresó preocupación por la intervención.

Tatiana Astengo cuestiona intervención de Estados Unidos

La recordada 'Reina Pachas' recurrió a sus redes sociales para referirse al nuevo escenario que se abre en Venezuela luego de la caída de Nicolás Maduro. En su mensaje, la actriz no ocultó su respaldo al pueblo venezolano y su rechazo a cualquier forma de autoritarismo.

"Finalmente, la caída del dictador abusivo de Maduro se dio. Me uno y celebro con todos los venezolanos que ahora mismo festejan este momento. Toda dictadura debe ser repudiada", escribió Astengo, dejando clara su postura frente al régimen que durante años fue acusado de violaciones a los derechos humanos.

Sin embargo, su pronunciamiento no se limitó a una celebración. La actriz también puso el foco en el papel asumido por Estados Unidos y, en particular, por el presidente Donald Trump, quien ofreció una extensa conferencia de prensa para detallar la operación militar y anunciar que su país asumirá de manera temporal la administración de Venezuela.

"Me preocupa esta demostración de 'poder' de Trump y lo que está detrás", señaló la actriz, marcando distancia de una intervención que, a su juicio, podría tener implicancias más profundas en la región. Con este comentario, Astengo dejó en evidencia una postura crítica que busca diferenciar la condena a la dictadura del análisis sobre los intereses internacionales que entran en juego tras su caída.

Seguiremos atentos... 👀 — Tatiana Astengo (@TatianaAstengoB) January 3, 2026

Artistas peruanos celebran la captura de Nicolás Maduro

Tatiana Astengo no fue la única figura del espectáculo peruano que reaccionó ante la noticia. Personalidades como Jessica Newton, Ricardo Mendoza, Tilsa Lozano e Ignacio Baladán también utilizaron sus redes sociales para expresar mensajes de apoyo y solidaridad con el pueblo venezolano.

Las publicaciones coincidieron en resaltar la esperanza de una nueva etapa para un país marcado por la crisis económica, la migración forzada y las denuncias de abusos durante años. En varios casos, los mensajes destacaron la resiliencia de los ciudadanos venezolanos y su derecho a vivir en libertad.

Ignacio Baladán, por ejemplo, compartió un mensaje cargado de emoción pese a no ser venezolano. "Qué lindo ver feliz a tanta gente amiga después de tanto sufrimiento. ¡Por fin son libres, Venezuela! Todos los países estamos con ustedes", expresó, sumándose al sentir de quienes celebraron el fin del régimen.

En conclusión, las reacciones de artistas peruanos ante la caída de Nicolás Maduro muestran el interés y compromiso de figuras públicas con temas políticos y sociales. Mientras algunos mensajes apelan a la esperanza, otros invitan a reflexionar sobre el rol de las potencias internacionales y sus consecuencias, manteniendo vivo el debate en la región.