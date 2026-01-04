Mónica Sánchez lanza crítica tras intervención de Donald Trump en Venezuela: "¿Eso es democracia?"

La actriz peruana Mónica Sánchez llamó la atención al pronunciarse sobre la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores durante una operación militar en Venezuela. Conocida por su papel de "Charito" en Al Fondo Hay Sitio, la intérprete generó debate en redes sociales al expresar una postura crítica sobre el rol de Estados Unidos y el futuro de la democracia.

Mónica Sánchez expresa su preocupación por Venezuela y la intervención de Trump

A través de un extenso mensaje publicado en Instagram, Mónica Sánchez expresó su solidaridad con los venezolanos que, en los últimos años, se vieron forzados a abandonar su país debido a la crisis social, económica y política. En su pronunciamiento, la actriz puso énfasis en el sufrimiento de quienes migraron en busca de mejores oportunidades.

"Quiero expresar mi empatía por los hermanos venezolanos que se vieron desterrados y arrojados a vidas sin derechos ni calidad, nadie lo merece", escribió Sánchez, reflejando el dolor que siente por la realidad de los migrantes que han dejado atrás su país en circunstancias adversas.

No obstante, la actriz también lanzó una dura crítica al presidente de Estados Unidos. Mónica Sánchez expresó su preocupación por lo que considera una actuación peligrosa de Donald Trump, quien asumiría la administración de Venezuela durante la transición política, al advertir el precedente que podría generar en otros países.

"También mi preocupación y estupor por la impunidad escalofriante con la que actúa Trump. Un presidente que, trayendo el historial violento que trae, hoy toma el control de un país y amenaza a otros con hacer lo mismo es totalmente desafiante. Desconoce incluso a aquellos que podría considerar aliados en Venezuela", explicó la actriz, cuestionando la legitimidad y las intenciones detrás de la intervención estadounidense.

Mensaje de Mónica Sánchez tras intervención de Donald Trump en Venezuela. Foto: Instagram

Dudas sobre la democracia y futuro de Venezuela bajo administración extranjera

Además de mostrar empatía, Mónica Sánchez planteó dudas sobre la democracia que podría surgir bajo la influencia de Estados Unidos. La actriz cuestionó si esta intervención garantizará estabilidad y un futuro justo para los venezolanos, y expresó su preocupación por la soberanía y los recursos del país.

"¿Eso es democracia? ¿Eso puede traer la paz a una nación? (...) ¿Intervenir y tomar el control del petróleo y la economía?", se preguntó Sánchez, resaltando su escepticismo ante un modelo que, desde su punto de vista, podría priorizar intereses económicos por encima de los derechos de la población.

En su mensaje, la actriz fue aún más allá al poner en tela de juicio las motivaciones detrás de la postura estadounidense en relación con gobiernos que poseen recursos valiosos.

"La percepción de Estados Unidos ante una democracia o una dictadura depende de si esa democracia o esa dictadura le entrega sus recursos naturales. Van por todo y más nos vale estar atentos y despiertos. El dinero no lo mueve ideologías. El dinero no tiene bandera", sentenció.

En conclusión, el pronunciamiento de Mónica Sánchez se suma a las voces que analizan con cautela el nuevo escenario en Venezuela. Desde una postura crítica, la actriz expresó su solidaridad con el pueblo venezolano y cuestionó el rol de Estados Unidos, reabriendo el debate sobre soberanía y democracia en la región.