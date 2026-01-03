Isabella Ladera, novia de Hugo García, se quiebra tras la captura de Nicolás Maduro: "Hoy lloramos con fe"

La modelo venezolana Isabella Ladera, pareja del chico reality peruano Hugo García, expresó su profunda emoción luego de conocerse la captura de Nicolás Maduro. La noticia generó una ola de reacciones entre venezolanos dentro y fuera de su país, y en redes sociales se convirtió en un momento cargado de lágrimas, recuerdos y esperanza.

Isabella Ladera se emociona por captura de Maduro

A través de sus redes sociales, Isabella Ladera compartió su sentir apenas se difundió la captura de Nicolás Maduro. Conmovida y aún en shock, la influencer publicó imágenes y mensajes que reflejaron lo que muchos compatriotas han guardado por años: dolor, exilio y la ilusión de un cambio real para Venezuela.

Isabella Ladera reacciona a la situación de Venezuela. (Instagram)

"Dios no sueltes a Venezuela, por favor", "Están bombardeando Venezuela", "¡Cayeron! Estoy temblando, no puede ser", "Te amo Venezuela", señaló la influencer. Tras la captura de Maduro, Isabella escribió una frase corta, pero muy poderosa: "Tantos años que soñé con leer esto", acompañando la noticia de la detención.

Minutos después, decidió ampliar su mensaje con palabras que tocaron el corazón de miles de seguidores. Profundizó en lo que significó este hecho para ella y para toda una generación marcada por el dolor y el exilio.

"Hoy Venezuela tembló y no solo por el ruido, fue por todo lo que llevamos guardado hace años... hoy agarraron a quienes nos rompieron, a quienes nos hicieron huir, a quienes nos robaron la casa, la mesa, la paz", escribió la modelo, dejando en evidencia el impacto emocional que tuvo este hecho en su vida y en la de millones de venezolanos.

Isabella Ladera se pronuncia tras la captura de Nicolás Maduro. (Instagram)

La influencer confesó que la noticia la tomó con el cuerpo temblando y el corazón apretado. Sin embargo, tuvo una sensación distinta a otras veces marcada por la esperanza y no solo por el miedo.

"Estamos en shock, con el cuerpo temblando, con el corazón apretado, pero llorando distinto, porque hoy lloramos con fe", expresó, marcando una diferencia entre el miedo del pasado y la esperanza que hoy empieza a nacer.

Isabella también recordó todo lo que su pueblo ha tenido que soportar durante años: hambre, miedo, despedidas y migración forzada. Para ella, este momento representa la posibilidad de que nada de ese sufrimiento haya sido en vano.

En la parte final de su mensaje, la modelo habló del futuro y del anhelo de volver a ver a su país en libertad. Señaló que tenía esperanza de que los venezolanos puedan volver y las próximas generaciones, hijos de venezolanos, pueda conocer Venezuela.

"Venezuela merece sanar, los que extrañamos merece volver, y nuestros hijos conocer Venezuela. Venezuela merece respirar", escribió, palabras que fueron compartidas y comentadas por miles de usuarios en redes sociales.

La reacción de Isabella se dio luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmara públicamente la captura de Nicolás Maduro y su salida de Venezuela, hecho que generó celebraciones y vigilias en distintas ciudades del mundo donde residen venezolanos.

Hugo García tras la captura de Nicolás Maduro

Por su parte, Hugo García también reaccionó a la captura de Nicolás Maduro. A través de sus historias de Instagram, el exchico reality dejó en claro que estuvo atento a la noticia y celebró este hecho con breves mensajes.

Hugo García reacciona a la captura de Nicolás Maduro. (Instagram)

"Día 3 del año y ya nos regala esta noticia", escribió inicialmente. Luego, compartió una imagen de un noticiero con el mensaje "VENEZUELA LIBRE", a la que agregó una sola palabra: "Amén". Finalmente, publicó lo que llamó la "primera foto de Maduro" tras su captura por parte de Estados Unidos, cerrando así su reacción en redes sociales.

En conclusión, las palabras de Isabella Ladera tras la captura de Nicolás Maduro no solo reflejan una emoción personal, sino el sentir colectivo de millones de venezolanos que tuvieron que dejar su país. Para muchos, este momento marca el inicio de una nueva etapa, con la esperanza de que Venezuela pueda sanar sus heridas y que, algún día, volver a casa deje de ser solo un sueño.