Hugo García sorprende al hablar sobre la hija de Isabella Ladera: "Me llevo mejor que con la mamá"

Hugo García sorprendió en redes sociales al hablar con ternura sobre Mía, la hija de su pareja, la influencer Isabella Ladera. Una respuesta en Instagram bastó para que conmover a sus seguidores con su cercanía con la pequeña.

Hugo García derrite corazones al hablar de la hija de Isabella Ladera

El exchico reality Hugo García volvió a llamar la atención en redes sociales, pero esta vez no por su faceta deportiva o sus viajes, sino por la forma tan cariñosa en la que se refirió a Mía, la hija de su pareja, la influencer Isabella Ladera. Su respuesta en una historia de Instagram emocionó a sus fans.

Durante una dinámica de preguntas, un seguidor le consultó a Hugo: "¿Qué tal te llevas con Mía?". El exintegrante de "Esto es Guerra" respondió con toda naturalidad y humor: "Me llevo mejor que con la mamá. Es una niña muy linda, noble y con una energía que no se acaba".

Hugo García se sincera sobre cómo se lleva con la hija de Isabella Ladera.

El mensaje vino acompañado de una foto en la que se ve al deportista abrazando a la pequeña durante un paseo familiar. En cuestión de minutos, la publicación fue compartida cientos de veces, y sus seguidores destacaron la ternura y la complicidad que transmite su relación con la niña.

Aunque Hugo y Isabella Ladera no han confirmado si viven juntos, las imágenes dejan ver una convivencia familiar armoniosa. El influencer ha sabido ganarse el cariño de Mía y también el respeto del público, que lo ve cada vez más maduro y centrado.

Hugo se reencontró con Isabella

Después de pasar Navidad en familia, Hugo viajó a Miami para reencontrarse con Isabella y la pequeña. La modelo compartió un video en sus redes mostrando el tierno reencuentro. En los clips, ambos se ven sonrientes y disfrutando del tiempo juntos.

Isabella incluso lo llama de forma cariñosa "Cevichito", un apodo que ya sus seguidores han adoptado con simpatía. El fin de semana, la pareja aprovechó para dar un paseo familiar, dejando ver que su relación marcha viento en popa y que disfrutan cada momento en compañía de Mía.

Desde que oficializó su romance con la modelo venezolana, el exchico reality ha mostrado una versión más tranquila y enfocada en su vida personal. Lejos de los escándalos televisivos, hoy se luce como un hombre enamorado y con una conexión especial con la hija de su pareja.

En conclusión, Hugo García demostró que su relación con Isabella Ladera va más allá del romance, al construir un vínculo lleno de cariño y complicidad con la pequeña Mía. Su ternura y sencillez han conquistado al público, que ahora lo ve como un hombre más maduro, centrado y feliz en esta nueva etapa de su vida familiar.