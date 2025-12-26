Jefferson Farfán sorprende con mensaje a su hija tras anuncio de embarazo de Darinka Ramírez

Minutos después de que Darinka Ramírez anunciara su segundo embarazo, el exfutbolista Jefferson Farfán publicó un mensaje que llamó la atención de sus seguidores. El también empresario compartió fotografías junto a su hija menor, fruto de su relación con Darinka, en lo que muchos interpretaron como una posible respuesta al anuncio de la joven.

Jefferson Farfán tras anuncio de embarazo de Darinka Ramírez

Jefferson Farfán sorprendió a sus seguidores con una publicación cargada de emoción, minutos después de que Darinka Ramírez confirmara que está embarazada por segunda vez. El exfutbolista compartió un tierno mensaje para su hija menor, y muchos lo tomaron como una respuesta indirecta al anuncio de su expareja.

"Te amo", escribió Farfán junto a una fotografía donde aparece su pequeña Luana, la hija que tuvo con Darinka Ramírez, de tres años.

Jefferson Farfán comparte historias donde aparece su hija con Darinka Ramírez. (Instagram)

El gesto del exjugador del Schalke 04 generó una ola de comentarios, pues su mensaje llegó poco después de que Darinka mostrara su pancita y contara al mundo que está en la dulce espera. Aunque el exfutbolista no mencionó a la joven trujillana, su publicación fue vista por los fans como una manera de reafirmar su amor por su hija. Además de esta publicación, subió una antes de su hija mayor abrazando a la pequeña.

Darinka Ramírez anuncia su segundo embarazo

La empresaria e influencer Darinka Ramírez, madre de la última hija de Farfán, sorprendió a todos este 25 de diciembre al anunciar que será mamá nuevamente. En una publicación muy emotiva, compartió una sesión de fotos en la que se le ve acariciando su vientre y escribió un mensaje lleno de esperanza.

"El amor vuelve a florecer en mi vida. Con gratitud y mucha ilusión, espero a mi segunda hija, un nuevo comienzo lleno de esperanza, alegría y lleno de mucho amor", escribió Darinka.

La joven, que mantiene su vida alejada de la farándula, no reveló el nombre del padre, pero sí dejó claro que está feliz y acompañada en esta etapa. Además, destacó que su pequeña hija, fruto de su relación con Jefferson Farfán, pronto tendrá una hermanita.

"Mi hija mayor está lista para ser la mejor hermana mayor, ¡y nosotros estamos emocionados por la llegada de nuestra princesa!", añadió emocionada.

Su anuncio causó revuelo en redes sociales, ya que hasta ese momento nadie sabía que Darinka tenía pareja. Por eso, la influencer había respondido a una usuaria que insinuó que aún dependía del exfutbolista, y ella no dudó en responderle fuerte y claro.

"¿Qué te hace pensar que mi pareja no paga demasiadas cosas y se hace cargo de una niña que no es de él? Y es más padre", respondió, dejando entrever que su nueva relación es sólida y estable.

Darinka Ramírez revela que tiene pareja y habría mandado indirecta a Jefferson Farfán. (Instagram)

Farfán pasa Navidad en familia

Mientras tanto, Jefferson Farfán mostró que pasó la Nochebuena rodeado de sus hijos. En sus historias de Instagram se le vio compartiendo momentos de cariño con Maialen y Luana, disfrutando de los regalos y de la cena familiar. Las imágenes mostraron el lado más tierno del exjugador, quien no hizo comentarios sobre el embarazo de Darinka, pero sí dejó en claro que su prioridad son sus hijos.

Jefferson Farfán publica foto navideña con sus hijos. (Instagram)

En conclusión, mientras la empresaria celebra su segundo embarazo y destaca la estabilidad de su nueva relación, el exfutbolista compartió tiernos momentos con sus hijos, dejando ver su faceta más familiar. Aunque sus publicaciones generaron diversas interpretaciones en redes, ambos coincidieron en mostrar que su principal prioridad sigue siendo el bienestar de sus pequeños.