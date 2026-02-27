Hugo García e Isabella Ladera realizan revelación de sexo de su bebé ¿Niño o niña?

La artista Isabella Ladera anunció su embarazo con Hugo García hace unas semanas atrás con algunas fotografías mostrando su pancita ya avanzada. Ahora, han mostrado en sus redes que hicieron una revelación de sexo del bebé de manera muy familiar.

¿Tendrán un niño o una niña?

A través de las redes sociales, Isabella Ladera y Hugo García compartieron fotografías de la revelación de sexo del bebé que esperan juntos. El pasado 26 de febrero, la pareja acudió al hospital para su chequeo de embarazo y por la noche, decidieron revelar si será niño o niña por medio de una torta con copas.

En las fotografías compartidas se puede ver cómo la hija mayor de Isabella Ladera aparece muy emocionada tras enterarse si tendrá un hermanita o hermanito. Por su parte, Hugo García compartió otra foto poniendo una encuesta para sus seguidores y si atinan al género de su bebé.

Por el momento, no se ha revelado si salió niño o niña, solo compartieron las imágenes en blanco y negro para no dar a conocer aún. Como lo reveló la influencer anteriormente, compartirá cada noticia con sus seguidores y sería cuestión de tiempo para anunciarlo.

Isabella Ladera defiende a Hugo García

Ante las burlas que viene recibiendo Hugo García en TikTok, Isabella Ladera fue consultada en sus redes sobre esta situación donde señalan que estaría agarrando de 'padrastro' al peruano para sus hijos. La joven venezolana cansada decidió responder con todo en sus redes.

"Que no lo merece y que no se justifica, sobre todo porque la gente lo hace desde una narrativa muy ajena a la realidad, pero también entiendo que estamos en un momento en donde las personas hacen lo que sea por números y vistas, sin importarles a qué pueden llevar por el medio", expresó.

Así mismo, señaló que aquellas personas que lo hacen solo destilan odio y lo harían por sacar contenido en sus redes para tener más vistas.

"De igual manera me da pesar pasar por esas personas que solo destilan odio y morbo, no veo absolutamente a nadie admirable o feliz haciendo ese tipo de 'contenido'", dijo.

De esta manera, Hugo García e Isabella Ladera se encuentran muy felices por la pronta llegada del bebé que esperan. Por el momento, ya han realizado una revelación de género por medio de una torta. Aunque las fotos compartidas son en blanco y negro, muy pronto estarán revelando si será niño o niña.