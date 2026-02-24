Tiktoker Moca anuncia que transmitirá su parto EN VIVO y desata polémica: "Ninguna clínica me permite"

La tiktoker Moca, quien se encuentra embarazada, sorprendió al contar que quiere transmitir su parto en vivo en redes sociales, algo que rápidamente generó polémica y curiosidad entre sus seguidores. La creadora de contenido hizo esta revelación durante su participación en el pódcast "Q'Bochinche!".

Tiktoker Moca transmitirá nacimiento de su bebé en vivo

La tiktoker 'Moca' ha vuelto a estar en el centro de la atención luego de revelar que desea transmitir su parto en vivo en redes sociales. La influencer, que actualmente está embarazada, sorprendió al contar sus planes durante una entrevista en el pódcast "Q'Bochinche!", donde habló sin filtros sobre cómo quiere compartir ese momento tan importante con sus seguidores.

Su confesión no pasó desapercibida y rápidamente generó comentarios en redes, ya que muchos usuarios se mostraron impactados por la idea de ver en tiempo real el nacimiento de su bebé. La creadora de contenido explicó que desde hace tiempo tenía el deseo de hacer algo diferente y especial para su comunidad digital.

Durante la conversación, 'Moca' contó que su primera intención era que su parto, incluso si era por cesárea, se pudiera transmitir completamente en vivo desde una clínica. Sin embargo, se topó con una fuerte negativa por parte de los centros médicos.

"Ninguna clínica me permite grabar todo mi parto, o sea, transmitirlo en vivo (¿Transmitir en vivo a lo Sheyla Rojas?) Sí, yo quiero transmitir en vivo mi parto. Yo quiero cesárea, no quieren cesárea", expresó la influencer, dejando claro que las reglas de los establecimientos de salud no permiten ese tipo de contenido.

Esta respuesta la obligó a replantear por completo sus planes. A pesar de las restricciones, la tiktoker aseguró que no piensa dejar de lado su idea. Para ella, compartir el proceso del embarazo y el nacimiento forma parte de su contenido y del vínculo que ha construido con sus seguidores durante estos meses.

Cambiará su plan para poder transmitir el nacimiento

Lejos de rendirse, Moca reveló que ya encontró una alternativa para poder transmitir el parto. Según explicó, ahora estaría considerando tener un parto natural, incluso en el agua, para que la grabación sí sea posible.

"Bueno, entonces tendré que parir así. He visto que en una piscina las mujeres paren. (¿De una forma natural?) Sí y ahí sí puedo transmitir. Solo tengo que contratar al personal y ya", comentó, sorprendiendo a los conductores del pódcast y al público.

Además, la creadora de contenido detalló que la transmisión no necesariamente será por las redes tradicionales. Contó que evalúa hacerlo por Telegram, donde el acceso sería pagado, aunque también mencionó que otra opción podría ser la plataforma Kick.

Sus declaraciones generaron opiniones divididas. Mientras algunos seguidores la apoyan y dicen que será un momento único, otros consideran que se trata de una decisión demasiado íntima para ser transmitida.

En conclusión, la tiktoker 'Moca' sigue firme en su postura y mantiene su idea de compartir el día del nacimiento de su bebé con su comunidad virtual. Con esta revelación, la tiktoker vuelve a generar conversación en el mundo digital y demuestra que su embarazo se ha convertido en uno de los contenidos más comentados por sus seguidores en redes sociales.