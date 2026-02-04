Amiga de streamer Sideral se disculpa tras polémico comentario contra usuarios del Metropolitano: "Uno dice cosas sin pensar"

La joven que realizó un comentario racista contra usuarios del Metropolitano durante una transmisión en vivo en Kick, desde el canal del streamer Sideral, reapareció para pedir disculpas tras la ola de críticas en redes. El hecho generó rechazo ciudadano, motivó investigaciones por presunta discriminación y reabrió el debate sobre la responsabilidad de los creadores de contenido

Amiga de Sideral ofrece disculpas públicas

La creadora de contenido, conocida en redes como Udmi, apareció nuevamente ante cámaras para disculparse por sus expresiones durante el streaming. Visiblemente afectada, reconoció que no evaluó el impacto de sus palabras mientras interactuaba con la audiencia en vivo.

"Realmente sí vine acá para disculparme, creo que es lo adecuado, no me siento orgullosa de haberlo dicho", señaló la joven. Además, explicó que sus declaraciones surgieron sin reflexión previa. "A veces uno dice cosas sin pensar, también con el afán de quizás hacer chistes", agregó.

Udmi también confesó que la situación superó lo que imaginó inicialmente, ya que su tranquilidad personal se vio alterada tras recibir amenazas y sufrir acoso digital. Durante la conversación con Sideral, denunció una serie de ataques en redes sociales.

"Hay gente que me ha estado escribiendo, me ha estado amenazando, me han estado doxeando", reveló.

Por su parte, el streamer Sideral tomó distancia de cualquier postura discriminatoria y dejó en claro que su espacio no respalda expresiones de odio. El creador de contenido explicó que no escuchó el comentario en el momento en que ocurrió y reiteró su rechazo al racismo.

"Yo realmente no escuché ese comentario en ese momento", aclaró. Asimismo, sostuvo que ni él ni su equipo comparten ideologías discriminatorias. "Yo ni ella somos racistas; acá la casa tampoco es racista. (...) Lo último que queremos es tener problemas con la fiscalía por ciertos comentarios que quizás no fueron adecuados", enfatizó.

@rkt696 Amiga de Sideral pide disculpas por comentarios rac***** en el Metropolitano ♬ sonido original - rkt696

Ministerio de Cultura rechaza expresiones y activa acciones legales

El caso escaló a nivel institucional tras el pronunciamiento del Ministerio de Cultura, que emitió un comunicado oficial rechazando las expresiones difundidas el pasado 30 de enero en la plataforma Kick. Según detalló la entidad, los comentarios realizados durante la transmisión constituyen una forma de violencia simbólica que afecta derechos fundamentales.

"El Ministerio de Cultura manifiesta su enérgico rechazo frente a expresiones difundidas el 30 de enero durante una transmisión realizada en la plataforma digital Kick, a través del medio Sideral, en las que se emiten comentarios de carácter despectivo dirigidos a personas usuarias del transporte público Metropolitano, comparándolas de manera peyorativa con animales de origen andino", señaló el sector en su pronunciamiento.

Asimismo, la institución precisó que este tipo de manifestaciones no pueden considerarse simples opiniones personales. Ante la gravedad de lo ocurrido, el Ministerio de Cultura informó que ya activó los mecanismos legales correspondientes.

"La Procuraduría Pública del Ministerio de Cultura ha puesto los hechos en conocimiento del Ministerio Público, a través de la Fiscalía Penal Especializada en Derechos Humanos, a fin de que se inicien las investigaciones preliminares correspondientes por presunta discriminación racial, conforme a lo establecido en el artículo 323 del Código Penal", indicó la entidad.

#COMUNICADO | El Ministerio de Cultura manifiesta su enérgico rechazo frente a expresiones difundidas durante una transmisión realizada en la plataforma Kick. pic.twitter.com/9tu2ZBrHVD — Ministerio de Cultura del Perú (@MinCulturaPe) February 2, 2026

El incidente en la transmisión en vivo de Sideral reavivó el debate sobre la responsabilidad de los creadores de contenido y el impacto de sus palabras. Mientras Udmi pidió disculpas y denunció acoso, las autoridades iniciaron acciones para determinar responsabilidades, dejando en claro que los discursos discriminatorios tienen consecuencias sociales y legales.