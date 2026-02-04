RADIO KARIBEÑA EN VIVO
Jesús Barco dedica romántico mensaje a Melissa Klug por su cumpleaños: "Te amo mucho y estoy orgulloso de ti"

: El futbolista no dudó en expresar públicamente sus sentimientos hacia Melissa Klug en su cumpleaños número 42, dedicándole un emotivo mensaje en el que resaltó su amor.

Jesús Barco celebra cumpleaños de Melissa Klug con romántico mensaje.
04/02/2026

El día de ayer, Melissa Klug celebró su cumpleaños número 42 en un ambiente íntimo y familiar. La empresaria compartió esta fecha especial junto a sus seres queridos, quienes no dudaron en expresarle su cariño. Entre las dedicatorias que más llamaron la atención estuvo la de su pareja, el futbolista Jesús Barco, quien le dedicó un romántico mensaje.

Jesús Barco dedica emotivo mensaje a Melissa Klug

Jesús Barco utilizó su cuenta de Instagram para expresar el amor y admiración que siente por Melissa Klug en el día de su cumpleaños. El deportista compartió una fotografía junto a la empresaria, acompañada de un mensaje cargado de sentimientos, en el que destacó la fortaleza, personalidad y entrega de la madre de su última hija.

En su publicación, Barco aseguró sentirse orgulloso de la mujer que es Klug y le deseó éxito en cada uno de sus proyectos personales y profesionales. Además, reafirmó su compromiso de acompañarla siempre, resaltando el apoyo incondicional que ella recibe de su familia y seres cercanos.

"Feliz cumpleaños mi amor, solo decirte que te amo mucho. Te deseo de todo corazón que siempre seas feliz y que todo lo que hagas y quieras hacer te vaya bien, gracias por todo y simplemente estoy orgulloso de ti por cómo eres en todo momento. Mi gorda, todas las personas que te amamos estaremos siempre para ti. Sé feliz siempre, te lo mereces", escribió el futbolista.

La respuesta de Melissa Klug no tardó en llegar. A través de la misma plataforma digital, la empresaria agradeció las palabras de su pareja y resaltó el rol fundamental que cumple Barco en su vida, especialmente en los momentos más difíciles.

"Gracias mi amor por ser mi soporte en mis momentos más difíciles y no soltarme nunca. Te amo y amo la familia que formamos", comentó Klug, evidenciando la sólida relación que mantiene con el deportista.

Samahara Lobatón dedica mensaje de cumpleaños a su madre

Otro de los gestos que llamó la atención fue el mensaje que Samahara Lobatón dedicó a Melissa Klug. La hija de Abel Lobatón asistió a la celebración junto a sus dos pequeñas, pese a que días atrás la empresaria había declarado que su hija percibía a su familia como enemigos tras los recientes conflictos personales.

A través de redes sociales, Samahara compartió una imagen en la que aparece junto a su madre y sus hijas, todas sonrientes durante el festejo. La publicación evidenció un ambiente de cercanía y unión familiar en una fecha significativa para Klug.

"Feliz cumpleaños, mamita linda. Que Dios te bendiga hoy, mañana y siempre. Te amamos, nonna", escribió Samahara, acompañando la fotografía que rápidamente generó reacciones entre los seguidores de la familia.

Samahara Lobatón dedica mensaje de cumpleaños a Melissa Klug.
En conclusión, el cumpleaños 42 de Melissa Klug estuvo marcado por mensajes emotivos y el cariño de su familia cercana. Las dedicatorias de Jesús Barco y Samahara Lobatón reflejaron el apoyo que la rodea, destacando que los lazos familiares siguen siendo clave en los momentos importantes.

