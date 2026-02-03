Ministerio de la Mujer desmiente irregularidades tras acusación de Samahara Lobatón

Durante su participación en el programa, Samahara Lobatón centró su intervención en denunciar presuntas irregularidades en el accionar del Ministerio de la Mujer y del CEM. Ahora, el MIMP decidió pronunciarse desmintiendo todo lo que dijo la hija de Melissa Klug.

MIMP niega irregularidades en caso Samahara

A través de sus redes sociales, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables decidió pronunciarse por medio de un comunicado sobre la situación de Samahara Lobatón.

"La Unidad de Protección Especial del MIMP, actuaron frente al presunto caso de violencia en agravio de la señora Samahara Lobatón, con el objetivo de contribuir a la protección, recuperación y acceso a la justicia de ella y de sus hijos", expresó.

Es así como señalaron que cada proceso ha sido debidamente respetado según indica la ley y que solo han priorizado a los niños en este caso de presunto agresión del padre Bryan Torres hacia la madre.

"Estos procedimientos se han realizado en estricto respeto a la ley, priorizando el interés superior de los niños y su derecho a crecer en entornos libres de cualquier tipo de violencia. El Ministerio tiene el objetivo de proteger a la niñez vulnerable y desarrolla su trabajo respetando los derechos y la dignidad de todas las personas", reveló.

¿Qué dijo Samahara?

La influencer sostuvo que las autoridades no habrían seguido el protocolo correspondiente antes de emitir una resolución relacionada con la situación de sus hijos. Según explicó, en su vivienda existen cámaras de seguridad que registran de manera permanente el ingreso y salida de las personas, por lo que consideró injustificadas algunas conclusiones a las que se habría llegado sin una verificación adecuada.

"Hay cámaras en mi casa grabando la entrada y la salida de todas las personas que van a mi casa. Ellos alegan por un programa de televisión cosas y se saltaron todo el protocolo. Se supone que tuvieron a hacer una visita a mi hogar, tuvieron que hacerme una pericia psicológica, tuvieron que tener una entrevista con las nanas, con una de mis hijas, se saltaron todo ese proceso", manifestó.

Asimismo, Samahara Lobatón cuestionó el horario en el que recibió una notificación por parte del CEM, señalando que esta se habría realizado fuera del horario regular de atención.

De esta manera, el Ministerio de la Mujer ha decidido pronunciarse luego de la denuncia que puso Samahara Lobatón en un medio donde señaló que se estarían saltando protocolos. Así mismo, la organización señaló que su prioridad siempre serán los menores de edad.