Nicola Porcella enfrentó a Aldo de Nigris en el Ring Royale y cayó por nocaut en el segundo round

El exchico reality Nicola Porcella vivió una noche intensa en México al debutar en el evento de boxeo de celebridades Ring Royale. El peruano se enfrentó al mexicano Aldo de Nigris en una de las peleas más esperadas de la velada. Aunque el combate generó gran expectativa entre los seguidores de ambos, la pelea terminó en el segundo round cuando el mexicano venció a Nicola.

Nicola Porcella tuvo pelea de box con Aldo de Nigris

Desde días antes del evento, el enfrentamiento entre Nicola Porcella y Aldo de Nigris ya venía dando que hablar en redes sociales. El evento Ring Royale, realizado en la Arena Monterrey, reunió a varias figuras del espectáculo y de internet que aceptaron subirse al ring para protagonizar peleas de boxeo. En ese contexto, la pelea del peruano era una de las más comentadas por los fans.

Incluso durante el primer careo previo al combate hubo tensión. En ese encuentro ambos se empujaron frente a cámaras, lo que encendió aún más la expectativa por la pelea.

"Querido también. De Perú, adoptado por México, el 'Novio de México': Nicola Porcella", lo presentaron en el ring.

Antes de comenzar el combate, Nicola Porcella hizo una entrada que llamó la atención del público. El peruano apareció en el ring con una mezcla musical que incluyó el tema "Contigo Perú", mientras se proyectaba imágenes de él a lo largo de su vida. La presentación estuvo combinada con la música del luchador The Undertaker y sonidos de mariachi.

De esta manera, Nicola buscó conectar con el público latino que estaba presente en el evento. Antes de iniciar la pelea, también quiso mostrar respeto por el deporte y por los participantes del evento.

"Vamos a pelear para ganar y mi respeto a todos los que están acá en Ring Royale", expresó el 'Novio de México'.

Un primer round muy intenso

La pelea comenzó con bastante intensidad desde los primeros segundos. Durante el primer round, Aldo de Nigris mostró una actitud más ofensiva y lanzó varios golpes que lograron impactar al peruano.

Nicola Porcella intentó responder y defenderse, buscando encontrar espacios para atacar. Aunque el mexicano dominó ese primer asalto, Nicola logró resistir los golpes y mantenerse de pie hasta que terminó el round.

El nocaut llegó en el segundo round

El segundo round empezó con Nicola tratando de cambiar la historia del combate. El peruano salió con más intensidad intentando acortar la distancia con su rival.

Sin embargo, el momento decisivo llegó cuando Aldo de Nigris lanzó un fuerte golpe de derecha que impactó directamente. El golpe fue tan potente que Nicola Porcella cayó al suelo de inmediato. Al ver la situación, la árbitra decidió detener la pelea y decretar nocaut, dando como ganador al mexicano.

Reacciones tras la pelea

El momento generó una reacción inmediata entre el público que se encontraba en la Arena Monterrey y entre los usuarios que seguían el evento en redes sociales. Muchos comentaron la pelea, ya que era uno de los combates más esperados de la noche. Wendy Guevara también se animó a opinar sobre el combate.

"Yo fui a pasármela increíble. Nicola perdió, pero bueno, pues ni modo. Siento que también ganó porque a todos les dieron mucha lana (dinero), estuvo bueno el pago. Entonces el empresario que ando invirtiendo es bueno... Yo creo que los dos lo dieron todo", señaló Wendy.

El enfrentamiento formó parte de una cartelera que también incluyó otras peleas entre figuras del espectáculo y de las redes sociales. Durante el evento también se realizaron otros combates que llamaron la atención.

Por ejemplo, Marcela Mistral venció por decisión unánime a Karely Ruiz, mientras que Alfredo Adame derrotó por nocaut a Carlos Trejo en el primer round. Además, Bull Terrie logró vencer a Abelito, y el combate entre 'El Toro' Chuy Almada y Alberto 'El Patrón' terminó sin un resultado oficial.

En conclusión, Nicola Porcella no logró quedarse con la victoria frente a Aldo de Nigris. Sin embargo, su debut en el boxeo de celebridades fue uno de los momentos más comentados del evento. El influencer peruano se animó a subir al ring y enfrentarse a un rival fuerte en una velada que mezcló deporte y espectáculo. Su participación rápidamente se volvió tendencia en redes sociales.