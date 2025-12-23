Nicola Porcella anuncia su canal digital con Zein y Wendy Guevara suelta: "También quiero ser parte, eh"

Nicola Porcella sorprendió a todos sus seguidores al anunciar oficialmente el lanzamiento de su canal digital, un proyecto en el que trabajará junto al streamer Zein (Andynsane) y la productora Pro TV. El anuncio se hizo durante la transmisión de "Esto es Guerra", donde se presentó la primera promoción de este nuevo formato.

Nicola Porcella anuncia su propio canal digital con Zein y Pro TV

El popular Nicola Porcella, conocido como el 'Novio de México', sorprendió a todos al anunciar oficialmente el lanzamiento de su canal digital, un nuevo proyecto que promete revolucionar el entretenimiento online. Esta vez, el exchico reality no estará solo, pues se une al reconocido streamer Zein (Andynsane) y a la productora Pro TV, conocida por exitosos programas como "Esto es Guerra".

Durante la última edición de "Esto es Guerra", se emitió un video promocional donde Nicola aparece mirando canales de streaming en YouTube, hasta que recibe una divertida videollamada de Wendy Guevara, su gran amiga mexicana.

"¿Hey, Nicola, qué haces? ¿Por qué estás viendo otro canal de streaming? No, tú tienes que tener el tuyo propio. No manches, tú eres el 'novio de México'. Tienes que hacerlo obviamente con los mejores, puñeta", le dice Wendy entre risas.

Nicola, sin entender mucho del tema, le responde. De pronto aparece Zein, el creador de contenido peruano más seguido en redes, quien lo invita directamente a unirse a su proyecto.

"A ver, cabezona. ¿Cómo que con los mejores? No sé nada de streaming, no sé nada de lo digital, yo soy de televisión", señaló Nicola confundido. "Hey Nicola, tengo todo listo para hacer el mejor canal de streaming en YouTube. ¿Lo hacemos juntos?", le propone Zein. A lo que Porcella, sin dudar, contesta: "Cerrado".

¿Wendy Guevara también será parte?

Mientras Nicola y Zein bromeaban en el video, Wendy Guevara volvió a intervenir con su estilo único. Zein, entre risas, le respondió.

"Wey, yo también quiero ser parte, eh", comentó divertida. "¿Wendy?", dice Nicola. Zein acota: "No nos va a alcanzar, hermano".

Aunque aún no se ha confirmado su participación, muchos creen que la influencer mexicana podría aparecer en el canal digital, al menos en algunos episodios especiales. Para cerrar el video, Nicola y Zein dejaron una frase que encendió las redes.

"Y prepárense, que muchos de ustedes van a estar con nosotros", dijeron los influencers, dejando entrever que el público podría ser parte del canal digital de algún modo.

Un regreso a lo grande

Después de triunfar en México, Nicola Porcella regresó al Perú con grandes planes. El actor y conductor compartió el video promocional en sus redes, acompañado de un mensaje lleno de emoción.

"El regreso tenía que ser con algo propio y con los mejores. Piensa en grande, cree en grande, actúa en grande y los resultados serán grandes. Muy pronto el canal digital que cambiará todo", se lee en la publicación.

Según se reveló, Pro TV será la productora encargada del nuevo canal, garantizando una propuesta de alta calidad con contenido divertido, entrevistas, juegos y mucho entretenimiento. El proyecto también marcará una nueva etapa para Nicola, quien pasará de la televisión al mundo del streaming, donde buscará conectar con una audiencia más joven y digital.

En conclusión, el anuncio del 'Novio de México' ha causado furor entre sus seguidores. Con Zein a su lado y el respaldo de Pro TV, Nicola Porcella se prepara para dar un gran salto y demostrar que su carisma no solo brilla en la pantalla chica, sino también con su propio canal digital.