Nicola Porcella lanzaría canal digital junto a Mariana Ramírez del Villar, reveló Pati Lorena: "Será socio"

Según la exproductora Pati Lorena, Nicola Porcella sería socio de Mariana Ramírez del Villar, creadora de "Esto es guerra". Juntos estarían a punto de lanzar el canal digital de Pro TV, una nueva apuesta que promete revolucionar el entretenimiento peruano.

Nicola Porcella lanzará canal digital de Pro TV, según Pati Lorena

Todo indicaría que Nicola Porcella comenzará el 2026 con un nuevo reto lejos de los realities. Según contó la exproductora Pati Lorena, el popular 'Capi' no regresa como conductor contratado, sino como socio de Mariana Ramírez del Villar, la cabeza detrás de "Esto es Guerra". Juntos estarían por lanzar el canal digital de Pro TV, una plataforma que promete ponerle competencia a los proyectos de otras figuras de televisión.

Durante la fiesta de fin de año de Pro TV, celebrada el 12 de diciembre, Nicola Porcella fue uno de los rostros más comentados. Su presencia llamó la atención, y ahora se sabe por qué. Según Pati Lorena, el exchico reality ya estaría involucrado en un nuevo proyecto digital con la reconocida productora.

"Nicola va a ser el socio de Pro TV, en un canal digital que van a lanzar ahorita, y por eso es que Nicola ha estado en la fiesta. Socio, no contratadito como Paolo Guerrero, socio de Mariana Ramírez del Villar de Pro TV", reveló Pati Lorena en redes sociales.

La exproductora agregó que la idea de este nuevo canal lleva tiempo preparándose. Señaló que el proyecto combinará la experiencia televisiva de Ramírez del Villar con la popularidad y el arrastre digital de Porcella.

"Eso no lo sabe nadie. Hace un tiempo atrás, John Cano me dijo que Peter Fajardo iba a hacer el canal digital de María Pía y que 'Koala' iba a hacer el canal digital de Pro TV", comentó.

Pati Lorena aseguró que este lanzamiento marcará el inicio de una competencia directa en el mundo digital, sobre todo con María Pía Copello, quien hace poco estrenó su propio canal +QTV junto al productor Peter Fajardo. La también exproductora aprovechó la ocasión para mandarle un mensaje al nuevo empresario.

"Ahora sí va a haber la verdadera competencia. Si Peter ha juntado a María Pía con Karina Rivera, tu Koala tendrás que sentar al papá de Ethel con Óscar del León", dijo entre risas. "Llámame, pues, dame mi programa, ya que Peter Fajardo no me ha llamado", bromeó Pati Lorena.

Nicola Porcella pasa de chico reality a empresario

Lejos de los sets de televisión, Nicola Porcella se alista para su nueva etapa empresarial. Con esta alianza, el exchico reality se convierte en socio de una de las productoras más importantes del país. El objetivo sería crear una plataforma moderna que combine realities, entrevistas, transmisiones en vivo y contenidos pensados para redes.

Cabe señalar que Nicola Porcella ya venía incursionando en los negocios. En febrero de 2024 inauguró Taypá, un restaurante de comida fusión peruana y mexicana en la exclusiva zona de Polanco, en Ciudad de México, donde participa como socio y apostó por diversificar su carrera fuera de la televisión.

A este proyecto se suma su reciente asociación con FunPan, una moderna cadena de panadería con propuestas innovadoras, en la que participa junto a figuras de Televisa. Con estos emprendimientos, el exchico reality confirma que su transición al mundo empresarial es sostenida y va más allá de los sets de TV.

Aunque todavía no se ha confirmado la fecha exacta del lanzamiento, se espera que el canal digital debutará en los primeros meses del 2026. Nicola regresaría al Perú tras su éxito en México para liderar esta nueva etapa, demostrando que su carrera va más allá de los realities. Con esta sociedad, Pro TV y Nicola Porcella buscarían revolucionar el entretenimiento peruano.

En conclusión, Nicola Porcella empezaría una nueva etapa profesional que marca un giro importante en su carrera, dejando atrás su imagen de chico reality para posicionarse como empresario y creador de contenido. Su presunta alianza con Mariana Ramírez del Villar en Pro TV refleja una apuesta por la innovación digital en un momento en que la televisión busca reinventarse.