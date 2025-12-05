Nicola Porcella recibe sorpresa navideña de Wendy Guevara: "Ver mi casa así me llenó de energía"

Nicola Porcella no pudo evitar emocionarse cuando un grupo de decoradores llegó a su casa en México con una misión muy especial: llenarla del espíritu navideño gracias a su gran amiga Wendy Guevara. La influencer le preparó una sorpresa que se volvió viral y conmovió al actor.

Wendy Guevara sorprende a Nicola Porcella con decoración navideña

El modelo y ex chico reality Nicola Porcella no pudo ocultar su emoción al recibir una sorpresa muy especial de su gran amiga Wendy Guevara. La popular influencer mexicana decidió enviar a un grupo de decoradores para llenar de luces, adornos y alegría el hogar del peruano en México, quien terminó completamente conmovido.

Nicola se encontraba en su casa cuando un grupo de trabajadoras llegó con cajas llenas de adornos y un árbol enorme. Al abrir la puerta, el modelo se mostró confundido.

#NavidadVizcarra #DecoracionNavideña #SorpresaNavideña #NavidadCDMX ♬ sonido original - Grupo Vizcarra @grupovizcarraoficial Llegamos de sorpresa con @nicolaporcella12 para empezar a darle vida a su decoración navideña 🎄✨ Tal cual como @soywendyguevaraoficial nos lo pidio, quitarle ese Grinch que tiene dentro 🤭 Esperen la segunda parte 🤍🎁 Recuerda que nosotros no realizamos decoración en casas, pero todos los productos que usamos los encuentras en nuestras tiendas o por ecommerce 📲🎄 📍Correo Mayor 84, Col. Centro, Cuauhtémoc, CDMX 📍Av. San Pablo 10 Loc. A, B y C, Col. Centro, Cuauhtémoc, CDMX 📍Av. San Pablo 10 Loc. G, Col. Centro, Cuauhtémoc, CDMX 📍República de Bolivia 15, Col. Centro, CDMX 📍Apartado 34, Loc. A y B, Col. Centro, Cuauhtémoc, CDMX 📍Ramón Corona 15, Loc. A y B, Col. Centro, Cuauhtémoc, CDMX 📍Corregidora 26, Col. Centro, Cuauhtémoc, CDMX 🛒 Pedidos y dudas: 55 50 67 21 59 #GrupoVizcarra

"¿Qué mandó Wendy?", preguntó entre risas. Una de las decoradoras le explicó el motivo de la visita: "Le venimos a regalar un poco del espíritu navideño. Para que ya no seas tan Grinch". Nicola respondió sorprendido: "¿Cómo que tan Grinch? ¿De verdad me van a hacer toda la casa?". A lo que la trabajadora confirmó con una sonrisa: "Toda. El baño, el cuarto, la cocina, la sala y el árbol".

Horas después, el ex chico reality regresó a su hogar y quedó sin palabras al ver cómo había quedado. La vivienda, que antes lucía sencilla, estaba completamente transformada con luces, figuras y un inmenso árbol que llenaba el ambiente de magia navideña.

"¿Esta es mi casa? ¡Mi antro! ¡Ahora sí es una casa de verdad! ¡Ay no! Ahora sí es una casa", exclamó entre risas y sorpresa.

#ReacciónReal #MagiaNavideña #NavidadGrupoVizcarra #DescuentoEspecial #ComprasNavideñas ♬ sonido original - Grupo Vizcarra @grupovizcarraoficial La cara de Nicolla lo dijo TODO 🥹✨ Ver su reacción al descubrir cada detalle nos recordó por qué amamos tanto lo que hacemos. Si tú también quieres vivir esta magia, lánzate a nuestras tiendas de Navidad y usa el código "nicola" en tiendas para obtener descuento especial 🎁✨ RECUERDA QUE NO NOS DEDICAMOS A LA DECORACIÓN, VENDEMOS TODOS LOS PRODUCTOS QUE VEN EN ESTE VIDEO * 📍 Correo Mayor 84, Col. Centro, Cuauhtémoc, CDMX 📍 Av. San Pablo 10 Loc. A, B y C, Col. Centro, Cuauhtémoc, CDMX 📍 Av. San Pablo 10 Loc. G, Col. Centro, Cuauhtémoc, CDMX 📍 República de Bolivia 15, Col. Centro, CDMX 📍 Apartado 34, Loc. A y B, Col. Centro, Cuauhtémoc, CDMX 📍 Ramón Corona 15, Loc. A y B, Col. Centro, Cuauhtémoc, CDMX 📍 Corregidora 26, Col. Centro, Cuauhtémoc, CDMX 📲 Pedidos ecommerce: 55 50 67 21 59 #GrupoVizcarra

Nicola, emocionado, grabó un video para mostrarle a sus seguidores cómo había quedado su hogar. Con una sonrisa, mostró que esta sería una Navidad especial y distinta en México, rodeada de alegría y espíritu festivo.

"Mostrarle la decoración de mi casa. Miren (las luces, las pegatinas, el árbol). Hasta el baño aquí. Miren (el espejo del baño decorado), miren la mesa", comentó con entusiasmo mientras enseñaba cada rincón.

Nicola expresa su emoción por el detalle

Durante un evento reciente, la prensa mexicana le preguntó cómo le recibió Wendy en México tras un aparente viaje. El peruano contó que le dio una sorpresa navideña que lo conmovió profundamente.

"Me recibió con un árbol de Navidad. Llegué a mi casa y había adornado todo, porque ella dice que yo no tengo espíritu en la vida. La verdad, amigo, vivo solo, mi familia está allá, y como que no te nace eso de... Pero de verdad que sí me dio otro... Ver mi casa así, te lo juro que me llenó de energía", confesó con una gran sonrisa.

@ameg_pe 05.12.25 | Wendy Guevara le envió decoracion navideña a la casa de Nicola Porcella. Fuente: América Hoy ♬ sonido original - rizitop🇵🇪

Ahora, el exintegrante de "Esto es Guerra" vive uno de sus mejores momentos en México, donde se ha ganado el cariño del público y de sus colegas. Y con esta sorpresa, Wendy Guevara volvió a demostrar el cariño que le tiene a su gran amigo.

En conclusión, el gesto de Wendy Guevara no solo llenó de color y luces la casa de Nicola Porcella, sino también su corazón. La sorpresa navideña se convirtió en una muestra de la fuerte amistad que los une y del apoyo que ambos se brindan desde que el peruano llegó a México. Entre risas, bromas y mucha complicidad, Nicola dejó claro que esta Navidad será diferente, más cálida y especial, gracias a Wendy.