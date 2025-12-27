RADIO KARIBEÑA EN VIVO
¡La familia primero!

Yahaira Plasencia defiende a su hermana Silvana tras polémica con Maryto: "Se meten contigo y conmigo"

Yahaira Plasencia respaldó públicamente a su hermana Silvana luego de que expusiera mensajes del cantante Maryto, quien hoy mantiene una relación con Ángela Alor.

Yahaira Plasencia apoya a su hermana luego de que expusiera chats con Maryto. (Composición Karibeña)
27/12/2025

Yahaira Plasencia decidió salir en defensa de su hermana Silvana, luego de que esta publicara comprometedores chats con su expareja. La influencer acusó al cantante Maryto de coqueterle, pese a estar actualmente en una relación con Ángela Alor.

Yahaira Plasencia apoya a su hermana tras polémica con Maryto

La salsera Yahaira Plasencia no se quedó callada y salió a defender con todo a su hermana Silvana. Ella se vio envuelta en una polémica con su expareja, el cantante Maryto, quien actualmente está comprometido con Ángela Alor.

Todo comenzó cuando Silvana Plasencia publicó en sus redes sociales unos chats comprometedores con el salsero. En esas conversaciones, Maryto le escribía mensajes cariñosos y hasta le decía que "se iba a casar con ella", pese a tener pareja.

Las capturas se viralizaron en minutos y desataron una ola de comentarios. Luego del escándalo, Maryto pidió disculpas públicas a su prometida y madre de sus hijos, pero no se salvó de las críticas. Sin embargo, sorprendió al acusar a Silvana de ser "una persona mala" que "disfruta del dolor ajeno" por hacer públicas las conversaciones.

Sin dudarlo, Yahaira salió en defensa de su hermana. La popular "Reina del totó" no dudó en mostrar su apoyo total a Silvana con un mensaje lleno de cariño, pero también de advertencia.

"Mi hermana es mi verdadero 'te voy a amar hasta morir'. Gracias por todo, te amo Yahaira", escribió Silvana en su cuenta de Instagram.

Yahaira Plasencia defiende a su hermana tras escándalo con Maryto. (Instagram)
Yahaira Plasencia defiende a su hermana tras escándalo con Maryto. (Instagram)

Ante esto, Yahaira le contestó con una frase que dejó claro que no permitirá ataques contra su familia. Además, la salsera demostró el amor que le tiene a su hermana. El mensaje de la artista fue tomado como una aparente respuesta a Maryto, dejando ver que no tolerará faltas de respeto hacia su hermana menor.

"Te amo más hermana, compañera eterna. Siempre juntas, se meten contigo, se meten conmigo", se lee.

Silvana le responde fuerte a su ex

Lejos de quedarse callada, Silvana también rompió su silencio y explicó los motivos por los que decidió exponer los chats. Según ella, lo hizo para demostrar que el cantante no había cambiado y que seguía comportándose igual.

"Te permití muchas cosas en todo este tiempo de conocerte... pero lo que no pasaré por alto es que me quieras hacer quedar como la mala. Aquí el que llamó, fuiste tú, quien pidió venir a mi casa, fuiste tú, quien me rogó una oportunidad, fuiste tú", señaló con firmeza.

@josepastord #greenscreen Esto dijo!!!😨🔥🚨Ig:josepastord💥 #maryto #peruanos #fyp ♬ sonido original - JOSS

Además, aseguró que tiene pruebas de todo y que solo mostró una parte para no agrandar el escándalo. También señaló que no busca generar más polémica, sino dejar constancia de lo ocurrido y poner un alto a las situaciones que la afectan.

"Sabes perfectamente que tengo cámaras en mi casa... Mi meta fue únicamente exponerte para que, por primera vez en tu vida, tengas un límite", agregó contundente.

En conclusión, Yahaira Plasencia respaldó públicamente a su hermana Silvana en medio del conflicto con Maryto, dejando claro que no permitirá ataques contra su familia. Mientras el cantante enfrenta críticas por los mensajes filtrados, las hermanas Plasencia mantienen una postura firme y unida, priorizando el respeto y el vínculo familiar por encima de la polémica.

