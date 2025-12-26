Yahaira Plasencia celebra la Navidad en familia y deja emotivo mensaje: "Agradecida por tenerlos cerca"

Yahaira Plasencia compartió con todos sus seguidores cómo vivió la Nochebuena junto a su familia. A través de sus redes sociales, la salsera publicó fotos y videos de la celebración, acompañados de un mensaje lleno de amor y gratitud. Por otro lado, su hermana Silvana se vio envuelta en una polémica en redes sociales tras acusar a su ex Maryto de coquetearle pese a tener novia.

Yahaira Plasencia celebra la Navidad en familia

La cantante Yahaira Plasencia compartió en redes sociales cómo vivió la Navidad 2025 junto a su familia. La salsera, que viene atravesando un gran momento en su carrera, aprovechó las fiestas para disfrutar de la calidez del hogar y agradecer por las bendiciones recibidas.

"En Navidad, como siempre, el mejor plan es estar en casa con la familia. Agradecida por tenerlos cerca y por la fe que nos acompaña. Que tengan una Navidad bonita, tranquila y con mucho amor. ¡Feliz Navidad!", escribió Yahaira, acompañando su publicación con varios videos y fotografías.

En las imágenes se le ve radiante, luciendo un outfit amarillo, con top y pantalón del mismo color, posando frente a un enorme árbol de Navidad. En los clips, la "Reina del Totó" aparece brindando con champán, mostrando los cuadros familiares que adornan su casa y compartiendo risas con sus seres queridos.

También mostró el momento exacto en que su familia se sirve la cena navideña. En otro clip, no faltó el toque divertido con un muñeco del Grinch vestido de Papá Noel junto a los regalos.

En el último video, todos hacen la cuenta regresiva, mientras tienen en sus manos copas de champagne y gritan con emoción: "¡Feliz Navidad!".

Con este gesto, Yahaira dejó claro que la familia sigue siendo su prioridad, y que, pese a sus compromisos artísticos, siempre busca darse un tiempo para disfrutar de los suyos. Sus fans aplaudieron la publicación y destacaron el mensaje de unión y gratitud que compartió.

Silvana Plasencia enfrenta polémica con su ex Maryto

Mientras Yahaira pasaba una noche tranquila, su hermana Silvana Plasencia se robó la atención de las redes por exponer a su expareja, el cantante Maryto, quien según mostró, la seguía buscando a pesar de tener pareja. A través de TikTok, Silvana compartió varios mensajes del salsero, donde se evidencian coqueteos y frases románticas.

"Estás chistosa nooo, contigo me voy a casar"; "Ábreme, ¿qué pasó?, ¿estás bien?"; "Te llamo ya mi amor, en un rato te llamo y vemos qué hacemos", son algunos de los mensajes que mostró la hermana de Yahaira.

Según reveló, ambos terminaron su relación a fines del 2023, pero él continuó escribiéndole incluso después de haber iniciado una relación con la joven Ángela Alor. Tras la publicación, la actual pareja de Maryto borró todas las fotos que tenía con el cantante en redes sociales.

Silvana explicó que quiso dejar las cosas claras, ya que prefería mantener distancia. En uno de los mensajes finales, le respondió al salsero de manera tajante. Sin embargo, el artista reaccionó molesto.

"Sé feliz Maryto, cuídate", le dijo la joven. El cantante le contestó: "Ptmr, ok, tú y tus cambios no te diré nada. Piensas que uno es sano, ¿no? No estoy para aguantar lo mismo de siempre, cuídate".

En conclusión, Yahaira Plasencia celebró una Navidad tranquila y familiar, destacando la unión y gratitud como parte esencial de estas fechas. Mientras tanto, su hermana Silvana protagonizó un momento de tensión en redes sociales al exponer mensajes de su expareja Maryto, generando debate entre los seguidores. Ambas, cada una a su manera, acapararon la atención en fiestas de fin de año.