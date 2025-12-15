Yahaira resalta el gran amor que tiene por su familia tras complicada situación: "Son mi motor y motivo"

Yahaira Plasencia es una reconocida cantante de salsa que viene cautivando al público con temas inéditos que ponen a bailar a todos. Aunque por un tiempo estuvo desaparecida porque priorizó a su familia en un tema muy complicado.

Yahaira se alejó de los escenarios

El último fin de semana, Yahaira Plasencia estuvo presente en el programa de 'La Chola Chabuca' donde expresó que estuvo ausente hace unos meses por una situación complicada que pasaba su familia en el ámbito de la salud, dejando su carrera musical en pausa por un momento.

"Han sido meses complicados para mí desde agosto hasta ahorita por un tema familiar muy delicado. Entonces, me ausenté como tres meses sin lanzar nada", expresó la salsera conocida como la 'Patrona'.

Prioriza a su familia

Ante esto, Ernesto Pimentel señala que los medios de televisión se preocuparon de la ausencia de la cantante de salsa y al averiguar qué sucedía con ella, notaron que estaba priorizando a su familia en un momento muy complicado que estaban viviendo.

"En estos tres meses, todos los que hacemos televisión siempre hemo estado pendientes ¿Qué pasa? ¿Cómo está? ¿Por qué no viene? Cuando averiguamos al fondo, lo que encontramos es a la mujer que siempre hemos visto, preocupada por su familia y que los ha acompañado en estos momentos complicados", comentó el conductor de televisión.

Es así como Yahaira Plasencia comenta que es una persona creyente en Dios y sabe que son pruebas que puede afrontar junto a su familia. Además, señala que dentro de su hogar, siempre están para apoyarse mutuamente ante todo. Por ello, recalca que su madre, padre y hermanos son el verdadero motor de su vida, por quienes daría todo completamente.

"Yo creo que las pruebas que nos puede mandar Dios es porque sabe que nosotros somos guerreros y podemos batallar con eso. Sabe que podemos pasar estas pruebas difíciles. Yo de aquí quiero mandar un beso a mi madre, a mi padre, a mis hermanos porque son mi vida entera, me ayudan, mi motivan, ellos son mi motor y motivo para todo", agregó la joven.

De esta manera, Yahaira Plasencia comenta que si bien dejó su carrera musical por unos meses, se debió a la complicada situación que vivió dentro de su hogar que afecta en el ámbito de salud. Señala que su ausencia en su música fue por corto tiempo, pero muy significativo dentro de su familia.