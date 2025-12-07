Hermanos Yaipén y 'Clavito y su Chela' estrenan versión en vivo de 'Por qué serás así'

La agrupación Hermanos Yaipén sigue celebrando su vigencia tras cumplir 25 años de carrera. En esta etapa especial, sorprendió a sus seguidores al rescatar "Por qué serás así", clásico de Clavito y su Chela. La interpretación, realizada en su multitudinario concierto en Iquitos, ahora también cuenta con videoclip oficial que despertó nostalgia y entusiasmo entre sus fans.

Estreno del videoclip de "Por qué serás así"

Este domingo, Hermanos Yaipén lanzó a través de sus plataformas digitales el videoclip de la interpretación que realizaron junto a 'Clavito y su Chela' durante su aniversario. El material recoge la energía del show en vivo y refuerza la intención del grupo de rendir homenaje a los clásicos que marcaron la historia de la cumbia peruana.

"¡Estrenamos este temón! Salud Perú. 'Por qué Serás Así' ft. @clavitoysuchela_oficial ya disponible en nuestro canal de YouTube", anunció la agrupación en redes sociales, acompañando el mensaje con un adelanto del video.

El estreno había despertado grandes expectativas desde días antes, cuando los propios Hermanos Yaipén anticiparon la colaboración con un mensaje para sus seguidores.

"Este domingo estrenamos 'Por qué serás así' junto al gran Clavito y su Chela, quien nos hizo vibrar en nuestro aniversario por los 25 años en Iquitos. Prepárate que esta canción te va a acompañar día y noche", indicaron.

La publicación generó una fuerte reacción entre los fans, quienes esperaban una versión renovada del clásico y celebraron que dos de las agrupaciones más importantes de la cumbia peruana se unieran para este homenaje musical.

Más de Hermanos Yaipén

Hermanos Yaipén es una reconocida agrupación de cumbia que viene sonando con mucha fuerza desde hace más de 25 años. Además, revelaron que estarían preparando un nuevo álbum musical como parte de la celebración donde contará con varias colaboraciones musicales nacionales e internacionales.

En sus filas se encuentran los talentos artistas como Jonatan Rojas, Juan Manuel Valdiviezo, Alexis Dávila, Ronald Sarmiento, Álvaro Stoll y Fary Martínez, dirigidos por los maestros Walter y Javier Yaipén. Vienen recorriendo todo el Perú tocando sus mejores éxitos musicales.

Entre sus últimas producciones están 'Dime tu' con Amarante con Amaranta, 'Ojo por ojo' con Micheille Soifer, "Por un webón" feat Marlon Arenas en versión cumbia, "Que onda perdida", y su último lanzamiento 'Por qué será así'. Desde sus lanzamientos, han sumado millones de reproducciones en su canal de YouTube convirtiéndose en un éxito en cada estreno gracias al apoyo de sus fans.

En conclusión, el lanzamiento del videoclip de "Por qué serás así" marca un nuevo capítulo en la celebración por los 25 años de Hermanos Yaipén. La colaboración con 'Clavito y su Chela' no solo revive un clásico querido por el público, sino que también reafirma la intención de la agrupación de seguir innovando sin perder su esencia.